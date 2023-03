La TV dei 100 e uno stasera su Canale 5, ospiti e anticipazioni dello show con Piero Chiambretti

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La TV dei 100 e uno con Piero Chiambretti: ecco le anticipazioni e gli ospiti

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La TV dei 100 e uno, lo show di Piero Chiambretti. Il conduttore avrà al suo fianco un piccolo esercito di cento bambini, compresi tra i 6 e gli 11 anni, che si ritroveranno per la prima volta insieme in uno studio televisivo. Il programma ci terrà compagnia per tre settimane.

Dopo l'esordio della scorsa settimana, Piero Chiambretti, sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il divertente backstage della prima puntata.

I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della puntata. Gli ospiti di questa settimana saranno Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi e tutti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere in modo chiaro, semplice e diretto.

Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l'irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell'immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio.