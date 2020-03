Coronavirus: Octavia Spencer vuole usare il saluto di Wakanda al posto delle strette di mano

Mente Hollywood inizia a fare i conti con il coronavirus, Octavia Spencer alleggerisce la tensione proponendo un nuovo pratico metodo per salutarsi. Dato che dobbiamo tutti rinunciare alle strette di mano e agli abbracci, l'attrice suggerisce di prendere in prestito il celebre saluto identificativo di Black Panther, sostituendo ogni nocivo contatto fisico con un sempre elegante Wakanda Forever.

Mentre gli Stati Uniti iniziando le manovre di contenimento del contagio chiudendo negozi, fermando manifestazioni e bloccando i viaggi aerei dall'Europa, arrivano anche i primi casi di contagio tra le celebrità. Il primo è stato Tom Hanks, che insieme alla moglie Rita Wilson è risultato positivo al virus e ha mandato un messaggio al mondo invitando comunque a mantenere la calma.

Anche Sharon Stone ha pubblicato un video in cui manda il suo amore e il suo sostegno per la battaglia contro il coronavirus, ricordando quanto sia importante mantenere un atteggiamento propositivo e speranzoso. Nonostante il supporto in arrivo dal mondo del cinema, il futuro ha comunque bisogno della nostra massima cautela.

Ecco perché il consiglio scherzoso di Octavia Spencer non è poi così folle. Per evitare il più possibile il contagio dobbiamo dire momentaneamente addio ai contatti fisici non necessari, quindi perché non adottare lo stiloso gesto a braccia incrociate sul petto utilizzato in Black Panther? Un buon Wakanda Forever può agilmente sostituire una stretta di mano, ma se preferite potete usare un saluto vulcaniano o una strizzata d'occhi alla Clint Eastwood.