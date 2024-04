Octavia Spencer si unisce a Rose Byrne, Ariana DeBose e Demi Lovato nel film Tow

La star di The Help Octavia Spencer si unisce a Rose Byrne, Ariana DeBose, Dominic Sessa e Demi Lovato nel film Tow di Stephanie Laing.

Il premio Oscar Octavia Spencer (The Help) si unisce a Rose Byrne, Ariana DeBose, Dominic Sessa e Demi Lovato nel film Tow di Stephanie Laing, ora in produzione.

Tow racconta la storia vera di Amanda Ogle (Rose Byrne), una senzatetto di Seattle che lotta contro una società che chiede il pagamento di una bolletta del valore di 21.634 dollari, cercando di riottenere la propria vita e la sua macchina.

La sceneggiatura originale è scritta da Jonathan Keasey, Brant Boivin e Annie Weisman. The Exchange si occupa delle vendite internazionali e CAA Media Finance di quelle nazionali.

Truth Be Told: perché recuperare la serie crime antologica con Octavia Spencer su Apple TV+

I dettagli del film

I produttori sono Byrne, Laing, attraverso la sua nuova Cake or Death Pictures, Brent Stiefel e Justin Lothrop della Votiv Films e Brian O'Shea e Danyelle Foord della The Exchange. Tra i produttori esecutivi figurano DeBose, Jonathan Keasey, Jonathan Tropper, Ogle, Josh Ricks e Danny Gusman, Nat McCormick e Giovanna Trischitta di The Exchange e Kevin Eggers. Il casting è a cura di Sherry Thomas di Bialy/Thomas.

La Spencer, nominata agli Oscar anche per Il diritto di contaree La forma dell'acqua, è stata recentemente vista come protagonista della terza e ultima stagione di Truth Be Told di Apple TV+.