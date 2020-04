Coronavirus: la mascherina a tema Alien diventa virale, ecco le foto

Non solo mascherine classiche, ecco quelle ispirate ai Facehugger di Alien: i social sono pieni di idee creative per uscire ai tempi del coronavirus.

Una fan di Alien ha deciso di unire l'utile al dilettevole andando a creare una mascherina a tema Facehugger che ha subito conquistato il web. L'artista tedesca Lady Frankenstein ha spiegato che la creazione è nata per una richiesta del marito: "Dopo che mio marito mi ha chiesto una mascherina alla moda per lui (non potevo rifiutare), mi sono messa subito al lavoro". Prima ha dovuto creare una base su cui lavorare, usando carta argentata per stabilire un modello sul quale costruire il resto. Il pezzo è incredibilmente dettagliato, quasi come quello che vediamo sullo schermo, la coda anche in questo caso si avvolge intorno alla testa del malcapitato, stavolta solo per assicurare una tenuta 'ermetica'.

Per quanto riguarda la saga, quasi un anno fa si era sparsa una voce curiosa ma anche inquietante, per i puristi di Alien. Pare che la Disney fosse intenzionata a rilanciare diversi franchise di cui ha i diritti, e tra questi ci sarebbe proprio quello iniziato da Ridley Scott nel 1979. Si diceva che Disney avrebbe rilanciato Alien un po' come Blumhouse ha fatto con la saga di Halloween, girando un sequel diretto del primo film senza considerare quanto avvenuto dopo.

La saga di Alien iniziò nel 1979, con il primo film che conquistò il pubblico grazie alla storia del tenente Ellen Ripley. Dopo il secondo capitolo, che conquistò la critica vincendo l'Oscar per i miglior effetti visivi e sonori, iniziò un declino a partire dal terzo film di Alien 3, in cui si iniziarono a vedere alcuni aspetti incongruenti con i lavori precedenti. La serie di pellicole successive, partita con Alien: La clonazione e terminata con Alien vs Predator 2, non è stata accolta in modo favorevole dalla critica, convinta che ormai i film non offrissero più nulla di nuovo. Ulteriori tentativi di ampliare la mitologia di Alien sono stati fatti con Prometheus e Alien: Covenant, che tuttavia non ha avuto il successo sperato.