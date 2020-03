Coronavirus: La casa di carta, Itziar Ituño (Lisbona) positiva al Covid-19

Itziar Ituño è risultata positiva al Coronavirus: la Raquel/Lisbona de La Casa di Carta ha condiviso su Instagram l'esito degli esami dopo una febbre persistente e, purtroppo, ha annunciato di esser stata contagiata dal Covid-19. Ma insieme alla brutta notizia ha cercato di responsabilizzare tutti i suoi numerosi followers.

Nel commento al suo post, Itziar annuncia: "Da venerdì pomeriggio ho febbre e tosse secca, oggi abbiamo ricevuto la conferma del test: è coronavirus. Il mio caso è lieve e sto bene, ma è davvero contagioso e oltremodo pericoloso per le persone più deboli. Non sto scherzando, fate attenzione perché non va presa alla leggera, la gente sta morendo, ci sono molte vite in gioco e non si sa fino a che punto arriveremo, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità per il bene comune. È un momento sia di solitudine sia di generosità. Ora mi aspettano 15 giorni di quarantena e poi vedremo. Abbiate cura di voi."

La notizia arriva a pochi giorni dalla presentazione del trailer ufficiale de La casa di carta 4 (se non siete in pari con la serie, attenti agli spoiler): la banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre, visto che il Professore è convinto che Raquel Murillo sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. I membri della banda hanno i nervi a fior di pelle, Raquel in realtà è stata messa alle corde dagli ex colleghi ma la parte peggiore non è questa: insieme a loro, all'interno della banca, c'è una spia a cui bisogna dare la caccia. Sarà l'inizio di un tutti contro tutti.

La casa di carta 4: i protagonisti pronti a entrare in azione

Torna la banda di ladri più famosa al mondo con Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).