Coronavirus: Kate Hudson, selfie con mascherina su Instagram, ma "non è efficace"

Il Coronavirus spaventa Kate Hudson che indossa una mascherina su Instagram. Molti esperti dubitano sull'utilità di queste mascherine, tra effetto placebo e reale autodifesa, andiamo a vederne la reale utilità.

Anche negli Stati Uniti cresce la paura per il Coronavirus, sebbene non si siano ancora registrati casi da infezione da COVID-19. Poche ora fa Kate Hudson ha pubblicato su Instagram un selfie nel quale indossa una mascherina protettiva. "Viaggiare nel 2020" ha scritto Kate nel breve commento che accompagna la foto. Ma è veramente utile l'uso di queste mascherine? Alcuni, tra i commenti, le hanno stanno facendo notare che il tipo di mascherina che indossa non è efficace per proteggersi dal Coronavirus.

L'epidemiologo americano William Schaffner, ha ricordato che "L'utilità di quelle maschere è nella migliore delle ipotesi marginale. È come la coperta di Linus dei Peanuuts. Ti fa sentire a tuo agio, protetto". Molti esperti concordano che queste mascherine, non professionali, non sono in grado di contenere il virus, eppure nonostante tutto il prodotto è praticamente introvabile.

Nei commenti al post della Hudson un utente ha scritto: "Per proteggerti devi usare la maschera N95". Queste mascherine sono tra le più efficaci ed anche le più costose. Secondo i test effettuati riescono a trattenere il 95 per cento di particelle molto piccole, se indossate correttamente. Secondo l'Associazione dei produttori e distributori dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) o collettivi, le mascherine più efficaci sono le FFP3 che filtrano il 98 per cento.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l'uso delle maschere solo se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus, o se si sospetta di essere infetti. L'uso della maschera deve essere accompagnato da alcune precauzioni: lavare e le mani prima di indossarla; farla aderire bene al volto in maniera che copra bocca e naso; evitare di toccarla mentre la si indossa, nel caso lavarsi nuovamente le mani; ricordarsi che è mono-uso; toglierla usando la parte anteriore e gettarla in un sacchetto chiuso.. e soprattutto trovare una farmacia che non le abbia esaurite.