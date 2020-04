Coronavirus: James Gunn rivela con quale personaggio Marvel passerebbe la quarantena

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha rivelato ai fan con quale personaggio Marvel avrebbe voluto trascorrere la sua quarantena, dovuta alla recente emergenza Coronavirus, e non è un personaggio del suo precedente film.

Durante un AMA (Ask Me Anything) su Twitter, James Gunn ha risposto a molte domande, tra cui quella riferita a quale personaggio dell'MCU preferirebbe come compagno di quarantena. Il regista ha risposto con un nome che nessuno si sarebbe mai aspettato, ovvero Jarvis l'intelligenza artificiale di Iron Man.

Jarvis. Next. — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

Jarvis era un'intelligenza artificiale che fungeva da assistente personale di Iron Man in tutta la sua casa e il suo laboratorio, una scelta molto saggia da parte di James Gunn visto che, come tutti, è costretto a restare in casa e un aiuto come lui sarebbe molto gradito. Sarebbe sicuramente una compagnia, qualcuno con cui parlare e che darebbe consigli utili su come trascorrere il tempo libero che questa pandemia ha portato.

Doppiato da Paul Bettany, che ha poi interpretato Visione ovvero l'evoluzione dell'A.I. creata da Tony Stark, Jarvis è uno dei personaggi più longevi dell'MCU, avendo fatto il suo debutto nel lontano 2008 con Iron Man, il primo film in assoluto l'universo cinematografico Marvel.