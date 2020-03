Coronavirus, Hugh Jackman ricorda in musica: "Non siete soli" (VIDEO)

Hugh Jackman ha scelto una canzone di Dear Evan Hansen per inviare un messaggio all'insegna della speranza ai suoi fan durante l'emergenza mondiale causata dal Coronavirus.

La star australiana ha colto l'occasione di ricordare a tutti i suoi fan l'importanza dell'auto-isolamento.

L'attore ha voluto interpretare in un video condiviso sui social il brano You Will Be Found, composto da Benj Pasek e Justin Paul che hanno collaborato anche alla realizzazione del film The Greatest Showman.

La canzone è tratta dal musical Dear Evan Hansen e Hugh Jackman ha quindi cantato: "Ti sei mai sentito come se non ci fosse nessuno? Ti sei mai sentito dimenticato nel mezzo del nulla? Ti sei mai sentito come se potessi sparire? Come se si potesse cadere senza che qualcuno ti sentisse? Bene, lascia che quella sensazione di solitudine scivoli via. Forse c'è un motivo per credere che starai bene perché quando non ti senti abbastanza forte da stare in piedi puoi allungare la tua mano e qualcuno correrà da te. E lo so, ti porteranno a casa. Anche quando arriverà il buio, quando avrai bisogno di un amico per consolarti e quando sarai a terra in mille pezzi, sarai trovato. Quindi lascia che il sole entri perché allungherai le braccia e ti rialzerai di nuovo, alza la testa e guardati intorno, sarai trovato".

L'attore ha accompagnato il filmato scrivendo un semplice: "Mando il mio amore a tutti voi".