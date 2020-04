Coronavirus: Daniel Dae Kim è negativo al test per il Covid-19 (video)

Daniel Dae Kim è guarito ed è negativo al test del Coronavirus. L'attore di origini sudcoreane ha pubblicato un video su Instagram per dare la bella notizia ai fan, spiegando che questo è il suo ultimo aggiornamento, ora è tempo che parlino gli esperti.

Daniel Dae Kim ha aggiornato i suoi fan su Instagram sul suo stato di salute. L'attore di Lost ha finto il periodo di quarantena ed è negativo al Covid-19. Kim, che nei giorni scorsi aveva polemizzato con Evangeline Lilly per le sue parole sull'autoisloamento, ha avuto degli alti e bassi in questo periodo, le sue condizioni sembravano peggiorate poi, per fortuna, tutto è andato per il meglio.

"Questa malattia è diversa da qualsiasi cosa io abbia mai sperimentato e la scorsa settimana non ha fatto eccezione - ha detto Kim - il giorno dopo il mio ultimo video, il mio corso di trattamento è terminato. Mi sentivo più sano, come ho già detto, e ho pensato che sarebbe stato bello lasciare che il mio sistema immunitario si occupasse del resto - ma subito dopo l'attore ha sperimentato i sintomi tipici del Coronavirus - Il giorno dopo, ho iniziato a sentirmi lento, stanco Ero ancora congestionato e stranamente ho perso il senso dell'olfatto, il che ha portato a una perdita del senso del gusto.

Daniel Dae Kim, che nella scorsa stagione è stato protagonista di alcuni episodi di The Good Doctor, ha detto di non aver avuto la febbre, ma che per un paio di giorni ha avuto un'infiammazione post virale. L'attore spiega che questo è il suo ultimo update sul suo stato di salute "Questo è il mio ultimo aggiornamento. Ci sono molte più voci molto più importanti come medici e scienziati che tutti dovremmo ascoltare e da cui imparare. Ho sempre considerato il mio viaggio solo una piccola parte di come questa malattia ha avuto un impatto sulla nostra vita collettiva e ora che sto meglio sembra solo un momento naturale per concluderlo".

Daniel ha saputo di essere positivo al Covid-19 mentre era alle Hawaii e nei giorni precedenti era stato a New York, dove purtroppo si registra un indice altissimo di contagiati, per girare la serie New Amsterdam.