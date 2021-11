Avatar - La leggenda di Aang, Daniel Dae Kim nel cast della serie

Nel cast della serie live-action Avatar - La leggenda di Aang ci sarà anche l'attore Daniel Dae Kim nel ruolo di Lord Ozai.

Il progetto destinato a Netflix porterà sul piccolo schermo una nuova versione della storia già al centro di uno show animato.

Lord Ozai nella storia è il leader spietato della Nazione del Fuoco che pretende che tutti siano all'altezza dei suoi standard impossibili, specialmente suo figlio, il principe Zuko (Dallas Liu). Il desiderio di conquistare e unire il mondo sotto il suo potere che caratterizza il personaggio di Daniel Dae Kim nella serie Avatar - La leggenda di Aang è un impegno che coinvolge tutta la sua famiglia, essendo convinto che sia il suo destino concludere una guerra iniziata dai suoi antenati.

Nel cast dello show ci sono anche Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara) e Ian Ousley (Sokka).

Albert Kim sarà showrunner, produttore e sceneggiatore della serie.

Avatar - La leggenda di Aang è andata in onda in tre stagioni su Nickelodeon, da febbraio 2005 a luglio 2008. La serie è stata candidata a molti premi, vincendo Annie Awards, Genesis Awards, un Primetime Emmy Awards e un Peabody Award.

Gli episodi raccontano le avventure del protagonista Aang e dei suoi amici, che devono salvare il mondo sconfiggendo il Signore del Fuoco Ozai, ponendo così fine alla terribile guerra con la Nazione del Fuoco.

Avatar - La leggenda di Aang si è rapidamente affermata come una delle serie animate più amate della storia. Dopo il successo della serie, è diventata anche una saga di fumetti e di graphic novel. La serie di graphic novel Avatar - La leggenda di Aang è rimasta nella classifica delle graphic novel best-seller del New York Times per 70 settimane in totale, raggiungendo anche il primo posto. Anche i DVD e i blu-ray hanno avuto un incredibile successo con Avatar - La leggenda di Aang: la serie completa.