Daniel Dae Kim protagonista e produttore di This Is Always

Daniel Dae Kim dovrebbe essere il protagonista del film This Is Always, un progetto che verrà scritto e diretto da Mina Shum.

Al centro della trama di This Is Always ci saranno due quarantenni che sono soddisfatti della loro vita senza impegni fino al momento in cui si incontrano. Quando un tragico incidente inaspettato stravolge le loro vite, i due dovranno scoprire se sono ancora perfetti come coppia.

Daniel Dae Kim sta concludendo le trattative per essere coinvolto come protagonista e produttore. Motoko Kimura ha creato e prodotto Pure Soul per conto dell'emittente asiatica YTV e farà parte del team dei produttori dell'adattamento per il grande schermo.

Mina Shum ha debuttato con Double Happiness che aveva come protagonista Sandra Oh, con cui ha recentemente collaborato nuovamente in occasione di Meditation Park, i cui diritti per la distribuzione sono stati acquistati da Netflix.

Daniel Dae Kim ha fondato 3AD per produrre contenuti destinati alla televisione, ai cinema e alle piattaforme digitali, mettendo al centro personaggi e culture tradizionalmente non rappresentati in modo adeguato.