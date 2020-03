Coronavirus, Chris Evans diventa un disinfettante: ecco gli esilaranti tweet

In tempi di coronavirus, l'attore Chris Evans si è trovato al centro di una discussione del tutto particolare: quale disinfettante sarebbe l'interprete di Captain America? Diversi tweet hanno fatto molte proposte, ecco le più riuscite e divertenti.

In - quasi - tutto il mondo, la 'distanza sociale' sta diventando una vera e propria regola per il bene di tutti, e molti sui social si sono chiesti se creare bottigliette di disinfettante per le mani a forma di Captain America potesse rilanciare il suo utilizzo. Ovviamente su Twitter è esplosa la ricerca dei look più simili ai prodotti già in commercio nel mondo, ovviamente però tutto ispirato a Chris Evans. Gli Stati Uniti si sono risvegliati solo da pochi giorni riguardo l'emergenza Coronavirus, visto che prima il presidente Trump aveva chiesto al popolo di non allarmarsi, che si trattava di un virus da poco. Visti i nuovi numeri, anche negli USA la situazione è piuttosto tesa e momenti ironici come questo a tema Avengers non possono far altro che alleggerire il clima: ecco i migliori tweet su Chris Evans a tema disinfettante:

Nei giorni scorsi Chris Evans ha voluto fare i suoi complimenti agli italiani per le performance musicali che hanno dato vita dai propri balconi, ogni giorno alle 18.00, un trending che sta prendendo piede sempre di più in tutta Italia, come testimoniano i video sul web. L'iniziativa è partita dalla città di Napoli e ha unito virtualmente i cittadini di tante città e regioni che si sono esibiti, in modo più o meno organizzato, sui balconi e sulle finestre di casa. La star di Captain America ha scoperto i video online e ha scritto su Twitter: "Tutti questi video degli italiani che suonano strumenti durante il lockdown sono incredibili".