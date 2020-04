Coronavirus: Angelina Jolie parla dei rischi a cui vengono esposti i bambini durante l'isolamento

Angelina Jolie descrive, in un editoriale per il Times, i pericoli che corrono i bambini vittime di abusi durante la quarantena

Angelina Jolie ha scelto il New York Times per parlare dei rischi a cui i bambini vittime di abusi sono esposti durante l'isolamento dovuto alla pandemia da coronavirus. L'icona di Hollywood ha scritto un editoriale in cui ha sottolineato il fatto che i bambini potrebbero essere "particolarmente vulnerabili" agli effetti "secondari" dell'isolamento. L'attivista ha fatto notare che, sì, i bambini sono più resistenti ai sintomi del virus, ma sono più vulnerabili agli altri problemi causati dalla pandemia.

La madre di sei figli ha scritto: "Isolare una vittima dalla sua famiglia e dagli amici è una tattica di controllo ben nota utilizzata da parte di chi abusa, il che significa che il distanziamento sociale necessario per fermare COVID-19 alimenterà inavvertitamente ì traumi e le sofferenze dei bambini vulnerabili."

"Milioni di bambini fanno affidamento sulle scuole come un rimedio alla violenza, allo sfruttamento e ad altre circostanze difficili, tra cui lo sfruttamento sessuale, il matrimonio forzato, il lavoro minorile e la violenza domestica. Purtroppo però tutto questo sta accadendo in un momento in cui i bambini non hanno i loro sistemi di supporto: le scuole sono chiuse, non possono vedere gli amici e non hanno un rifugio sicuro di nessun tipo."

Angelina Jolie ha esortato le persone a contattare familiari e amici che potrebbero trovarsi in situazioni vulnerabili e ad educarsi sui segni della violenza domestica: "Anche se siamo in isolamento e quindi fisicamente separati l'uno dall'altro possiamo chiamare la famiglia o gli amici e, in particolare, quelli che riteniamo essere i più vulnerabili. Possiamo educare noi stessi ai segni di stress e di violenza domestica in modo da comprendere quali sono i campanelli di allarme affrontando la situazione al meglio. Possiamo anche sostenere i nostri rifugi locali per la violenza domestica."

Angelina Jolie ha concluso scrivendo: "Si dice spesso che ci vuole un intero villaggio per crescere un bambino. Ci vorrà uno sforzo da parte di tutto il nostro paese per offrire ai bambini la protezione e le cure che meritano." Il mese scorso la Jolie ha donato un milione di dollari a No Kid Hungry, un'organizzazione che fornisce aiuti finanziari ai bambini delle famiglie a basso reddito.