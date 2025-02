Amy Adams star della serie Cape Fear - Il Promontorio della Paura

Amy Adams farà parte del cast di Cape Fear, la nuova serie targata Apple TV+ che sarà prodotta da un team composto da Nick Antosca, Martin Scorsese e Steven Spielberg. L'attrice, recentemente protagonista sul grande schermo con l'apprezzato Nightbitch, sarà coinvolta nel progetto anche in veste di produttrice.

Cosa racconterò Caoe Fear

La nuova serie si basa sul romanzo The Executioners scritto da John D. MacDonald, già alla base del film del 1962 diretto da J. Lee Thompson e del remake del 1991 realizzato da Scorsese.

Cape Fear - Il promontorio della paura sarà composta da 10 episodi e viene descritta come un thriller dall'atmosfera molto tesa e in stile Alfred Hitchcock che esaminerà l'ossessione dell'America per il true crime nel ventunesimo secolo.

Adams sarà protagonista e produttrice della serie

Gli avvocati Amanda (Amy Adams) e Steve Bowden si ritrovano alle prese con un matrimonio in crisi quando Max Cady (Javier Bardem), un famoso killer legato al suo passato, viene rilasciato dopo un periodo trascorso in carcere.

A differenza dalle opere precedenti, entrambi i coniugi lavorano come avvocati, tuttavia per ora non si possono conoscere gli altri cambiamenti compiuti per la serie televisiva.

Nei film il ruolo affidato a Bardem era stato interpretato da Robert Mitchum e Robert De Niro. La coppia, invece, aveva i volti di Gregory Peck e Polly Bergen, e Nick Nolte e Jessica Lange.

Il team al lavoro sullo show

La serie sarà prodotta da UCP - divisione di Universal Studio Group - e Amblin Television, realtà con dei legami con la realizzazione dei due lungometraggi.

Nel team della produzione, accanto a Steven Spielberg, ci saranno anche Darryl Frank e Justin Falvey. Alex Hedlund sarà invece coinvolto per conto di Eat the Cat.

Amy Adams ha già recitato più volte per il piccolo schermo, in occasione di serie come Sharp Objects, e recentemente ha fatto parte del cast dei film Klara and the Sun e At The Sea.