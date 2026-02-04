Cape Fear: svelata la data d'uscita della serie con Javier Bardem e Amy Adams

Annunciata finalmente la data d'arrivo sulla Apple TV della serie evento prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg e terzo adattamento del romanzo di John D. MacDonald

Apple TV ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Cape Fear, nuovo adattamento seriale del romanzo di John D. MacDonald già trasposto per ben due volte al cinema e ora pronto a invadere il piccolo schermo.

La miniserie composta da 10 episodi sarà lanciata in streaming con i primi due episodi il 5 giugno 2026, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì fino al 31 luglio 2026.

Creata, scritta e prodotta a livello esecutivo da Nick Antosca, Cape Fear può contare su una squadra creativa d'eccezione: tra i produttori esecutivi figurano infatti Martin Scorsese e Steven Spielberg, entrambi premi Oscar. Protagonisti (e produttori esecutivi) sono Javier Bardem e Amy Adams.

La trama di Cape Fear: quando la giustizia si trasforma in vendetta privata

La storia è ispirata al celebre remake del 1991 diretto da Scorsese e prodotto da dalla Amblin Entertainment di Spielberg, affonda le sue radici nel romanzo The Executioners, da cui nacque il film originale del 1962 con Gregory Peck.

Al centro del racconto ci sono gli avvocati Anna e Tom Bowden (Amy Adams e Patrick Wilson), una coppia apparentemente felice la cui vita viene sconvolta quando Max Cady (Javier Bardem), il pericoloso criminale che avevano contribuito a far condannare, viene rilasciato dal carcere. La sua libertà segna l'inizio di una spirale di tensione e vendetta destinata a travolgere ogni loro certezza.

Il cast corale include anche CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles e Anna Baryshnikov, ampliando ulteriormente le ambizioni narrative della serie. Il pilot è stato diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game), anch'egli produttore esecutivo dello show.

Il classico senza tempo di Martin Scorsese

Robert De Niro e Nick Nolte in una scena del film Cape Fear - Il promontorio della paura

Cape Fear - Il promontorio della paura (1991) di Martin Scorsese è diventato un punto di riferimento dell'immaginario collettivo perché ha saputo unire thriller mainstream e l'autorialità radicale del suo regista, lasciando un segno che va ben oltre il successo al botteghino, che c'è comunque stato: 182 milioni di dollari di incasso da un budget di 35 milioni.

La vera forza del film risiedeva nella performance di Robert De Niro, che con Max Cady ha dato vita a uno dei cattivi più iconici e inquietanti del cinema americano. Il suo corpo muscoloso coperto di tatuaggi, lo sguardo costantemente predatorio e quel linguaggio intriso di citazioni bibliche costruiscono una figura che incute timore ancora prima di agire.

È l'incarnazione di un male inarrestabile, che si insinua lentamente nella vita delle sue vittime fino a soffocarle. Ancora oggi Cady continua a essere ricordato e citato come uno dei villain più spaventosi e memorabili dell'immaginario cinematografico statunitense.