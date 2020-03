Coronavirus: Amazon Prime gratis fino al 31 marzo nelle zone rosse

Nuove misure per la digitalizzazione delle aree più colpite dal Coronavirus: Amazon Prime offre il servizio gratis fino al 31 marzo nelle zone rosse indicate dal Decreto Legge promulgato nel weekend.

Amazon ha annunciato che metterà la piattaforma streaming Prime Video visibile gratis per i residenti delle zone rosse. Probabile l'estensione della misura alle aree stabilite dal decreto governativo di ieri che comprendono la Regione Lombardia e 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

L'attivazione, sottolinea Amazon, sarà automatica: basterà accedere a Prime Video dal sito web dedicato o dall'applicazione per tablet, smart tv, iOS ed Android e si potrà godere del periodo di usufrutto gratuito.

L'iniziativa è parte di una misura realizzata in partnership col governo italiano che prevede la digitalizzazione a supporto delle zone rosse, impegnate in prima linea per il contenimento del Coronavirus.

