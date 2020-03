Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a Marzo 2020

Amazon ha presentato il catalogo di marzo 2020 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è la prima serie non-fiction italiana Amazon Original, la serie crime spagnola Caronte, il fashion show Making the cut e molto altro ancora.

Celebrity Hunted (13 marzo)

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è la prima serie non-fiction italiana Amazon Original, un real-life thriller in sei episodi in cui le celebrità dovranno scappare da un team di "cacciatori" esperti. Lo show unisce otto personaggi famosi italiani tra cui il calciatore Francesco Totti, Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l'attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C'era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo). Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è prodotta da EndemolShine Italy e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi.

Fedez e Francesco Totti su Amazon Prime Video con Celebrity Hunted: trailer e data di uscita

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo vedrà le celebrità nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà, per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia ci saranno alcuni tra gli analisti e più noti investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I 'cacciatori' potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare le celebrità come ad esempio telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e avranno libertà nella richiesta di informazioni.

Caronte (6 marzo)

La serie Amazon Exclusive Caronte sarà disponibile dal 6 Marzo su Amazon Prime Video in 200 paesi con 13 episodi. La serie narra la storia di Samuel Caronte, un ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, si riconverte in avvocato e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima per fare giustizia. Ancora inesperto come avvocato, Caronte cercherà di crearsi una reputazione e di farsi strada nei difficili ambienti del mondo giuridico. Con l'aiuto della sua socia, formeranno una coppia molto efficiente alla scoperta della verità. La sua esperienza come poliziotto, la sua permanenza in carcere e la sua nuova carriera da avvocato lo portano ad avere un unico chiaro obiettivo: stare dalla parte di coloro che hanno tutto da perdere.

Making The Cut (27 marzo)

Tim Gunn e Heidi Klum in un'immagine promozionale del reality Making the Cut

Making The Cut, serie presentata da Heidi Klum & Tim Gunn, debutterà su Prime Video Venerdì 27 Marzo 2020. La competizione di moda in 10 episodi porterà in gara 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori con due episodi rilasciati su base settimanale per terminare con una grande finale il 24 Aprile 2020. É la prima serie a poter essere immediatamente acquistabile: i look vincitori di ogni episodio saranno disponibili per l'acquisto in edizione limitata esclusivamente su Amazon nella sezione "Making The Cut". Per la durata della stagione chi non riuscirà a farcela verrà immediatamente eliminato, mentre il vincitore dell'episodio finale riceverà un milione di dollari da investire nel proprio brand e l'opportunità di creare una linea esclusiva che sarà acquistabile su Amazon.

I 12 designer partecipanti a Making the Cut visiteranno tre tra le principali capitali della moda nel mondo - New York, Parigi e Toyko - e affronteranno sfide e compiti che metteranno alla prova non solo le loro abilità stilistiche, ma anche la loro capacità di gestire i vari aspetti di un'azienda. A giudicare i loro look e le loro abilità imprenditoriali saranno alcuni tra i nomi più influenti del mondo della moda tra cui Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld e Chiara Ferragni. Produttori esecutivi della serie sono Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn e Jennifer Love, la serie è diretta da Ramy Romany ed è prodotta da Amazon Studios e SKR Productions.

Altre serie tv disponibili:

Bates Motel - 5 stagioni dal 1 Marzo

Psych - 8 stagioni dal 1 Marzo

Film disponibili:

Apollo 11 - dal 1 Marzo

Crawl - Intrappolati - dal 3 Marzo

Skyscraper - dal 14 Marzo

Billionaire Boys Club - dal 19 Marzo

Guns Akimbo - dal 23 Marzo

Mamma Mia! Ci Risiamo - dal 27 Marzo

Una selezione di film con Paolo Villaggio - dal 1 Marzo

Una selezione di film con Diego Abatantuono - dal 1 Marzo

Novità in arrivo per Amazon

The Vast Of Night è un affascinante film di fantascienza ambientato negli anni 50 in New Mexico agli albori della corsa allo spazio. Questa dramma misterioso ed inquietante è il primo film dell'autore e regista emergente Andrew Patterson. Il film sarà presto disponibile su Prime Video: verso la fine degli anni '50 in una fatidica notte in New Mexico, una giovane e accattivante operatrice di un centralino, Fay (Sierra McCormick), e un carismatico speaker radiofonico, Everett (Jake Horowitz), scoprono una strana frequenza radio che potrebbe cambiare la loro piccola città e il futuro per sempre.

In arrivo anche:

+ The Walking Dead: World Beyond - da Aprile

+ Tales from The Loop - la nuova serie Amazon Original da Aprile

+ Future Man S3 - l'ultima stagione da Aprile

+ Dispatches From Elsewhere - da Maggio