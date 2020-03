Coronavirus: Amazon cancella la partecipazione al South by Southwest Festival

Per via della diffusione del Coronavirus negli USA e dei casi riscontrati in Texas, Amazon ha cancellato la partecipazione al South by Southwest Festival.

Amazon Studios non parteciperà al South by Southwest Festival 2020 per via del Coronavirus. Le due proiezioni e i panel pianificati per il lancio di Tales of the Loop e Upload sono stati cancellati dopo che 11 casi di persone positive con malattie respiratorie sono stati confermati in Texas, dove si tiene la manifestazione.

La mossa di Amazon segue la scelta di Facebook e Twitter di non partecipare al festival texano dedicato a musica, tecnologia e intrattenimento che si tiene a Austin dal 13 al 22 marzo.

Nel pomeriggio del 14 marzo allo Stateside Theatre avrebbe dovuto tenersi la proiezione dei primi due episodi di Upload, seguiti da un q&a con Greg Daniels e il cast. Tales of the Loop, science fiction drama di Nathaniel Halpern basato sull'opera dell'artista svedese Simon Stalenhag avrebbe dovuto essere proiettato presso l'Alamo Drafthouse Cinema South Lamar la notte del 16 marzo, anch'esso seguito da q&a con cast e crew.

Il timore del Coronavirus, che si sta diffondendo anche negli Stati uniti, sembra aver contagiato Hollywood, costringendo studios e network a cancellare eventi, premiere e modificare progetti.

No Time to Die: i fan di Bond chiedono che sia posticipata l'uscita a causa del Coronavirus