Every House is Haunted, il thriller Netflix sarà diretto dal regista di The Nun

Netflix ha annunciato la produzione del film Every House Is Haunted, che verrà diretto dal regista Corin Hardy, già autore di The Nun.

Sam Raimi e Zainab Azizi per conto di Raimi Productions e Roy Lee e Andrew Childs di Vertigo faranno parte del team di produttori del thriller Netflix.

Every House is Haunted è stato scritto da Jason Pagan e Andrew Deutschman. Al centro della trama c'è un investigatore privato di una compagnia di assicurazioni che cerca di smentire le teorie che la morte di una coppia sia stata causata da una casa infestata. L'uomo si ritrova però ad assistere a eventi misteriosi e un sensitivo mette in crisi quello in cui crede.

Corin Hardy ritorna così nel genere thriller - horror dopo aver diretto The Nun - La vocazione del male. Tra i recenti impegni del regista anche quello nella serie Gangs of London.

Sam Raimi ha un accordo con Starlight, che aveva ottenuto i diritti cinematografici di una serie di racconti brevi intitolati proprio Every House is Haunted. Questo progetto si basa sulla storia The House on Ashley Avenue firmato da Ian Rogers.