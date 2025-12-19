Corey Feldman accusa Corey Haim: "Mi molestò sul set di Ragazzi perduti"

La star de I Goonies e Stand By Me ha accusato l'ex collega e amico di molestie e la madre del compianto attore ha prontamente risposto.

Nel nuovo documentario dal titolo Corey Feldman vs The World, la star de I Goonies ha sostenuto delle gravi accuse nei confronti di Corey Haim, accusandolo di averlo molestato durante la realizzazione del film Ragazzi perduti, del 1987.

Entrambi furono delle baby star degli anni '80 anche grazie al blockbuster hollywoodiano che girarono insieme, prima di lavorare fianco a fianco anche a Licenza di guida e Un piccolo sogno. Corey Haim è scomparso nel 2010 all'età di 38 anni.

Le accuse di Corey Feldman a Corey Haim

"Quando giravamo Ragazzi perduti, Corey mi disse: 'Ehi amico, divertiamoci un po'" racconta Feldman nel documentario "E io risposi: 'Cosa intendi?'".

Secondo Corey Feldman, Corey Haim si riferiva a incontri di sesso che sarebbero stati la normalità in un certo giro nel cinema, affermando che a dirglielo sia stato Charlie Sheen. Quest'ultimo, nel suo documentario su Netflix, ha prontamente smentito tali affermazioni.

Corey Haim e Jason Patric in Ragazzi perduti

"Ho chiamato [Haim] e gli ho detto: 'Vieni da me'" ha spiegato Feldman "Ma sai, quando c'è qualcuno che sta cercando di approcciarti sessualmente e tu non lo vuoi, e sei un bambino, e hai paura, fai tutto quello che puoi per fermare la cosa. Ed è quello che stava succedendo. Venivo molestato da Corey Haim. A dire il vero".

La risposta della madre di Corey Haim

A rispondere alle accuse è stata la madre dell'attore scomparso, Judy Haim: "Quest'affermazione è così diffamatoria e dolorosa per l'eredità di mio figlio, con l'obiettivo di avvelenare la testa delle persone e restare rilevante".

Secondo Judy Haim, diverse cose nelle dichiarazioni di Feldman non tornano: "Un membro della famiglia era sempre presente sul set e non lo lasciava solo nemmeno per un minuto. Inoltre, mio figlio non era interessato agli uomini. Perché sarebbero rimasti amici così a lungo se fosse successo davvero? Non torna".

La madre di Corey Haim è convinta di un'altra cosa: "Corey Feldman parla sempre di sesso e dà la colpa a mio figlio per cose su cui lui non è qui per potersi difendere". La star de I Goonies aveva precedentemente affermato che lui e Haim fossero vittime di abusi sessuali quando lavorarono come attori bambini nella Hollywood degli anni '80.