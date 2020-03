Charlie Sheen: Corey Feldman lo accusa di aver stuprato Corey Haim

Charlie Sheen ha violentato Corey Haim: questa la la gravissima accusa di Corey Feldman. L'attore ha raccontato la storia del presunto stupro subito dal suo amico nel documentario (My) Truth: The Rape of Two Coreys.

In (My) Truth: The Rape of Two Coreys, il nuovo documentario di Corey Feldman, l'attore ha fatto i nomi di chi ha abusato sessualmente di lui e del suo amico Corey Haim, quando erano giovanissime star del cinema. Feldman ha raccontato che Charlie Sheen avrebbe abusato di Haim sul set di Lucas, il film di Steven Spielberg del 1986. C'e da dire che Sheen ha sempre bollato come fasulle le affermazioni del suo collega scomparso nel 2010.

Feldman in lacrime ha raccontato quanto riferitogli dall'amico scendendo nei particolari, anche i più crudi "Charlie mi ha costretto a piegarmi tra due rimorchi, mi ha messo dell'olio di Crisco nel sedere mi ha violentato in pieno giorno. Poteva passare chiunque e vedere quello che mi stava facendo". All'epoca Haim aveva 13 anni e Sheen aveva 19 anni. Il documentario ha intervistato molte persone con cui la giovane star aveva condiviso questo racconto. Susannah Sprague, ex moglie di Feldman, ha raccontato che una volta Corey Haim si confidò con lei dicendole che Charlie Sheen lo aveva stuprato sul set.

Anger Management: Charlie Sheen in una foto promozionale della serie

Nel documentario Corey ha fatto il nome di tre uomini che in precedenza aveva accusato di abusi sessuali: Jon Grissom, (un attore che aveva recitato con i due ragazzi in Licenza di guida e Un piccolo sogno); Alphy Hoffman (proprietario di una discoteca) e Marty Weiss (ex talent manager). Ha aggiunto che anche l'ex attore Dominick Brascia, morto nel 2018, ha abusato sessualmente di Haim. Anche Grissom, naturalmente ha negato le accuse con un commento su YouTube: "Ho detto che non sono stato io, sono stufo di dirlo quando nessuno ascolta. Quindi dannazione non lo ripeterò più". Marty Weiss aveva precedentemente negato le accuse su Twitter sostenendo che "Corey on avrebbe mai sfruttato accuse di abusi sessuali per guadagnare soldi o coinvolgere persone innocenti, quello che sta facendo Feldman è orribile".

Corey Feldman ha parlato per la prima volta della "pedofilia ad Hollywood" nel corso di un''intervista alla ABC nel 2001 e su e successivamente nel suo libro di memorie 'Coreyography' del 2013, nel quale non aveva fatto nessun nome, parlando in generale "della persona che aveva abusato di Corey Haim".