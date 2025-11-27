Corey Feldman, la star de I Goonies attacca: "Sono stato preso in giro da un grande regista"

L'attore ha raccontato in un aneddoto il proprio risentimento riguardo un cameo in un film che è stato tagliato dal montaggio finale.

Ospite del podcast di Tori Spelling, MisSPELLING, Corey Feldman, star degli anni '80 in film come I Goonies e Stand by Me - Ricordo di un'estate, ha svelato un'esperienza negativa con un famoso regista.

Feldman ha ricordato di aver partecipato alle riprese di un cameo in un film diretto da un importante cineasta di Hollywood e di aver scoperto in seguito che la sua partecipazione era stata tagliata.

L'incontro con Wes Craven e lo stupore per l'offerta

L'attore si riferisce all'horror-comedy Cursed, diretto da Wes Craven nel 2005:""[Craven] mi disse di avere questo ruolo brillante per me. Mi ha un po' fregato, credo che questo sia il punto. Sì. Sono stato fregato da Wes Craven. È vero".

Secondo il racconto di Corey Feldman, Craven aveva chiamato il suo management dicendo che voleva lavorare con lui, di essere un suo grande fan e di amare il suo lavoro. Feldman incontrò Craven, che gli ribadì: "Voglio affidarti un ruolo in cui tu possa davvero affondare i denti. Sei stato per troppo tempo ignorato e poco utilizzato in questo settore".

Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin e Kerri Green ne I Goonies

Il racconto di Feldman prosegue: "Mi arriva la sceneggiatura. Ed è una sola battuta, interpretando me stesso, in una scena con Shannon Elizabeth, in cui lei dice qualcosa tipo: 'Oh mio Dio. Non è Corey Feldman? Tipo, mi ero dimenticata di lui', o qualcosa del genere. È una battuta davvero cattiva, e io penso: 'Seriamente? Questo è quello che volete che faccia?'".

Il ruolo di Corey Feldman nel film e la delusione per il comportamento di Wes Craven

"Ho accettato perché l'avevo rifiutato quattro volte e continuavano a tornare con così tanti soldi che alla fine mi hanno fatto un'offerta talmente alta che non potevo rifiutare" ha spiegato Corey Feldman.

"Sono stati molto professionali e molto gentili con me. Ma la scena era terribile. E io ero così umiliato. E pensavo: 'Non voglio essere qui. Non voglio farlo. Non posso credere di farlo'. Ma avevo davvero bisogno dei soldi. Quindi l'ho fatto comunque".

Dopo aver girato il ruolo, Corey Feldman ha detto che temeva l'uscita del film ma alla fine il suo cameo fu tagliato. L'attore ne è felice, viste le recensioni molto negative nei confronti del film e il suo cameo poco gradito: "Ero molto grato che la mia parte fosse stata tagliata, perché ho pensato di aver preso la paga e non l'iumiliazione. Grazie. Sì. È stato bellissimo".