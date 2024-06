Coraline e la porta magica compie 15 anni: il film di Henry Selick torna al cinema quest'estate

Il lungometraggio in stop motion basato sul racconto di Neil Gaiman è pronto a tornare in sala in versione rimasterizzata

Coraline e la porta magica di Henry Selick compie quindici anni e per l'occasione il film è pronto a tornare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in una nuova versione rimasterizzata in 3D e in 2D. Il film, prodotto da Laika Entertainment, è basato sul racconto Coraline di Neil Gaiman, illustrato da Dave McKean.

L'horror d'animazione venne candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2010, insieme ad altri titoli amati del cinema animato come Up, che vinse la statuetta quell'anno, il disneyano La principessa e il ranocchio, Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson e The Secret of Kells di Tomm Moore.

Ritorno a Pink Palace

Ad annunciare il ritorno di Coraline e la porta magica è David Burke, Chief Marketing and Operations Officer di Laika:"Questa nuova versione rimasterizzata, in lavorazione da tre anni, porta l'incantevole storia di Neil Gaiman alla vita in un dettagliato 3D stereoscopico ed è una lettera d'amore per i fan di Laika di tutto il mondo".

Coraline Jones in una scena del film Coraline e la porta magica

La piccola Coraline Jones si trasferisce un giorno in una nuova casa insieme ai suoi genitori e si accorge di una porta che non aveva notato inizialmente e che conduce ad un mondo parallelo in cui vive una famiglia quasi parallela alla sua. Nel ricco cast vocale, Dakota Fanning è la voce di Coraline, insieme a Teri Hatcher, Dawn French, Jennifer Saunders, Keith David, John Hodgman e Ian McShane.

Scritto e diretto da Henry Selick, regista di Nightmare Before Christmas, Coraline e la porta magica tornerà al cinema dal prossimo 15 agosto anche nelle sale cinematografiche italiane. Rappresenta una delle vette del cinema prodotto da Laika Entertainment, famoso per aver lanciato sul grande schermo titoli come ParaNorman, Boxtrolls - Le scatole magiche, Kubo e la spada magica e Mister Link, oltre al cortometraggio Moongirl, diretto proprio da Selick nel 2005.