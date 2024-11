Coraline e la porta magica: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Coraline e la porta magica celebra il 15° anniversario di uno dei capolavori più iconici dell'animazione moderna, riportando sugli schermi tutto il fascino oscuro e incantato del film di Henry Selick. Rivivere l'avventura di Coraline in alta definizione 4K è un'esperienza che immerge ancora più in profondità nei dettagli mozzafiato del mondo al di là della porta magica, in cui ombre e colori si intrecciano in modo vivido per creare un'atmosfera suggestiva e senza tempo. Questa edizione Steelbook è il modo ideale per celebrare un film che ha ridefinito l'animazione e che continua ad affascinare generazioni di spettatori, rendendo omaggio alla sua storia straordinaria e ai personaggi indimenticabili.

Il film, tratto dal romanzo di Neil Gaiman, ha avuto un riscontro duraturo grazie alla sua capacità di esplorare tematiche universali come il coraggio e l'identità, pur mantenendo una vena inquietante e misteriosa che ha conquistato grandi e piccoli. Grazie al lavoro minuzioso di Henry Selick e agli effetti visivi della stop-motion, Coraline e la porta magica è diventato un classico moderno. Questa edizione non è solo un pezzo da collezione ma anche un'opportunità unica per riscoprire la profondità di un'opera che, anno dopo anno, continua a influenzare l'immaginario contemporaneo e l'animazione come forma d'arte.

Oggi, dunque, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di Coraline e la porta magica, in vista della sua data di pubblicazione indicata al 19 dicembre 2024.

Coraline e la porta magica

Coraline e la porta magica racconta la storia di Coraline Jones, una ragazzina che si trasferisce con la sua famiglia in una nuova casa isolata, dove si sente trascurata dai genitori troppo impegnati. Durante l'esplorazione di questa, la bambina scopre una piccola porta nascosta che la conduce in un mondo parallelo apparentemente perfetto: qui trova una versione alternativa dei suoi genitori, amorevoli e attenti, e un'esistenza piena di colori e attenzioni che sembra essere un sogno divenuto realtà. Tuttavia, ben presto si rende conto che questo universo è solo una trappola creata da una figura oscura e inquietante, l'Altra Madre, che cela intenzioni pericolose. Coraline dovrà trovare il coraggio di affrontare le sue paure e usare tutta la propria astuzia per sfuggire a questa prigione e tornare alla sua vera vita.

