Coppia aperta quasi spalancata: il trailer della commedia prodotta e interpretata da Chiara Francini

La regista Federica Di Giacomo porta al cinema il testo di Franca Rame, Coppia aperta quasi spalancata, con la collaborazione di Chiara Francini, qui in duplice veste di interprete e produttrice. I Wonder Pictures ha svelato il film, che inaugurerà le Giornate degli autori 2024 alla Mostra di Venezia 2024 per poi approdare nei cinema il 29 agosto.

Descritto come "un'esplorazione sulle modalità e le forme dell'amore nel mondo contemporaneo, all'insegna del whatever works - basta che funzioni, attraversato dallo sguardo ironico e curioso della protagonista", il film vede protagonista Chiara, attrice e scrittrice di successo, che porta in scena da anni il testo di Coppia aperta quasi spalancata, lo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo che racconta la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più.

Un trailer "amoroso"

È una storia sull'evoluzione di Antonia (il personaggio scritto da Franca Rame), alla quale il marito propone di spalancare la coppia, imponendole un nuovo codice. Antonia accetta pur di non perdere l'uomo che ama. Ma la situazione cambia nel momento in cui lei comincia a pensare anche alle sue esigenze, alzando lo sguardo verso l'esterno. Così Chiara/Antonia - divisa fra il suo compagno Fredrik e il suo partner in crime e in scena Alessandro - deciderà di scoprire un universo, figlio della coppia aperta degli anni '70, fatto di poliamorosi, di giovani (e meno giovani) "contro" il concetto di monogamia, di gruppi di femministe e amante del sesso occasionale e incontrerà tra gli altri Sara, Daniele, Efrem e Ali, che vivono felicemente in una polecola, cioè una famiglia poliamorosa. Un viaggio e un cammino dentro se stessa, dentro la vita e i suoi affetti, farcito delle domande, dei dubbi, delle risate, del dolore e delle granitiche certezze a cui tutti noi ci appigliamo per non tracimare.

Diretto da Federica Di Giacomo, Coppia Aperta Quasi Spalancata è una produzione Nemesis e Ballandi in collaborazione con Rai Cinema. Accanto a Chiara Francini fanno parte del cast, nel ruolo di se stessi, Alessandro Federico, Karl Gustaf Fredrik Lundqvist, Sara Girelli, Chloe Gatti, Daniele Gatti, Efrem Sposini, Giancarlo Francini, Sara Rastrelli. La sceneggiatura, tratta dall'omonimo testo teatrale di Franca Rame e Dario Fo, è di Chiara Francini, Mario Sesti, Federica Di Giacomo. Il film è prodotto da Chiara Francini, Karl Gustaf Fredrik Lundqvist, Fabio Morgan, Pierfrancesco Pisani per Nemesis e da Mario Paloschi per Ballandi.