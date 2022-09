Coolio, il rapper di Gangsta’s Paradise morto a 59 anni

Coolio, il rapper di Gangsta's Paradise e Fantastic Voyage, è morto ieri, 28 settembre 2022, a Los Angeles all'età di 59 anni. La conferma alla CNN dall'amico e manager Jarez Posey. Il cantante sarebbe morto improvvisamente nel pomeriggio, ma le cause non sono state ancora rese note.

Una foto di Coolio

Quando è stato contattato dalla CNN, il capitano Erik Scott dei vigili del fuoco di Los Angeles ha confermato che i vigili del fuoco e i paramedici hanno risposto a una chiamata nell'isolato 2900 di South Chesapeake Ave. alle 16:00 ora locale in risposta alla segnalazioni di un'emergenza medica. Quando sono arrivati, hanno trovato un maschio che non rispondeva alle sollecitazioni e hanno eseguito "manovre di rianimazione per circa 45 minuti".

Il paziente "è morto poco prima delle 17:00", ha detto Scott.

"Siamo rattristati per la perdita del nostro caro amico e cliente, Coolio, scomparso questo pomeriggio. Ha toccato il mondo con il dono del suo talento e ci mancherà profondamente", ha dichiarato Sheila Finegan, la sua manager al Trinity Artists International (tramite Variety). "Grazie a tutti coloro in tutto il mondo che hanno ascoltato la sua musica e a tutti coloro che sono toccati dalla sua scomparsa. Per favore, pregate per la famiglia e gli affetti di Coolio".

Nato il 1 agosto 1963, Coolio è cresciuto a Compton, in California, secondo una biografia sul suo sito ufficiale.

Parlando al Los Angeles Times nel 1994, ha ricordato di essere caduto nel tunnel della droga, ma di esserne uscito da solo perseguendo la carriera di vigile del fuoco:

"Non stavo cercando una carriera, stavo cercando un modo per ripulirmi - un modo per sfuggire alla cosa della droga. Mi avrebbe ucciso e sapevo che dovevo fermarmi. Nell'addestramento antincendio c'era la disciplina di cui avevo bisogno. Abbiamo corso tutti i giorni. Non stavo bevendo o fumando o facendo le cose che facevo di solito".

La sua carriera rap è iniziata negli anni '80 e be presto si è fatto notare nella scena underground. Fantastic Voyage è stata la prima canzone che ha riscosso un certo successo arrivando al numero tre della Billboard Hot 100 nel 1994.

L'anno successivo Coolio ha collaborato con il cantante gospel L.V. per Gangsta's Paradise, la traccia che ha campionato Passtime Paradise di Stevie Wonder ed è apparsa nella score del film Pensieri pericolosi.

Gangsta's Paradise ha raggiunto il primo posto nelle classifiche ed è diventato il singolo più veduto del 1995. Il suo successo ha garantito la sua inclusione nell'album successivo, che prende il titolo dal brano, e ha vinto un Grammy per la migliore performance rap solista.

La canzone era così popolare che Weird Al Yankovic l'ha parodiata con Amish Paradise del 1996, facendo irritare molto Coolio.

Coolio ha pubblicato My Soul nel 1997, che conteneva il singolo "CU When U Get There". Nonostante alcuni problemi con la legge che hanno fatto deragliare il successo di quell'album - un arresto in Germania per presunto taccheggio e aggressione al proprietario del negozio e un'accusa per aver portato un'arma nascosta un anno dopo in California - ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione, comparendo nel film Tyrone e ottenendo un ruolo da regular in Hollywood Squares. Il suo ultimo album è stato From the Bottom 2 the Top del 2009. Coolio aveva condotto anche uno show su Oxygen, "Coolio's Rules", andato in onda nel 2008.