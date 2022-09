Coolio: il ricordo di Michelle Pfeiffer, Weird Al Yankovic, MC Hammer e delle altre star

Dopo la notizia della morte improvvisa del rapper Coolio, deceduto ieri pomeriggio a Los Angeles per cause on ancora specificate, lee star della musica e del cinema sono intervenute sui social media per esprimere il loro cordoglio e ricordare il cantante. Tra di loro Michelle Pfeiffer, Weird Al Yankovic e MC Hammer.

Il manager Jarez Posey ha confermato la morte di Coolio, divenuto celebre a livello internazionale col brano Gangsta's Paradise, la traccia che ha campionato Passtime Paradise di Stevie Wonder ed è apparsa nella score del film Pensieri pericolosi.

"Ho il cuore spezzato nell'apprendere della morte del talentuoso artista Coolio", ha scritto la star di Pensieri pericolosi Michelle Pfeiffer su Instagram accanto a una clip di Gangsta's Paradise, in cui è apparsa insieme al rapper. "Ricordo che era una persona gentile. 30 anni dopo ho ancora i brividi quando ascolto la canzone".

Nel 1996, Coolio ha composto la sigla per lo spettacolo di Nickelodeon Kenan & Kel, che è andato in onda sulla rete per bambini fino all'anno 2000. Kenan Thompson ha condiviso una storia su Instagram, "Aspetta, ora Coolio!!" In una storia successiva ha aggiunto, "Dannazione, compagno!!! Rest in Power!!!!"

Al Yankovic, autore della parodia di Gangsta's Paradise, Amish Paradise, ha pubblicato una foto in cui abbraccia il rapper con la scritta "RIP Coolio".

l'attore Martin Lawrence ha condiviso su Twitter: "Le mie più sentite condoglianze e preghiere vanno alla famiglia di Coolio".

"Uno degli uomini più simpatici che abbia mai conosciuto. una brava persona. RIP. Coolio", ha twittato MC Hammer.

Di seguito anche i tweet del rapper Vanilla Ice, LL Cool J e di altri artisti del mondo musicale.