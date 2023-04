Coolio: svelata la causa della morte del rapper di Gangsta's Paradise

Fox News Digital ha appena svelato la causa della morte di Coolio: il rapper è stato ucciso da una dose di fentanyl secondo il medico legale della contea di Los Angeles. Nel corpo dell'amato cantante sono state rilevate anche tracce di eroina, metanfetamina e fenciclidina, chiamata in gergo "polvere d'angelo".

Coolio, inoltre, soffriva di due patologie che secondo i medici hanno contribuito alla sua morte: "l'asma e una cardiomiopatia non specificata". Il rapper di "Gangsta's Paradise" è deceduto il 28 settembre 2022 all'età di 59 anni. La sostanza più peculiare trovata nel corpo del cantante, la fencyclidina, è un allucinogeno comunemente conosciuto come PCP (o polvere d'angelo), ed è noto per avere effetti "dissociativi".

Jeffrey Lee, responsabile delle pubbliche relazioni del dipartimento di polizia di Los Angeles, ha confermato a Fox News Digital che sin da quando è stato ritrovato il corpo, l'indagine è stata considerata una "morte non sospetta". Coolio, il cui nome vero era Artis Leon Ivey Jr., è l'ennesima vittima famosa del fentanyl, la terribile droga sintetica che sta uccidendo decine di migliaia di persone ogni anno negli Stati Uniti.

Una foto di Coolio

Il rapper aveva ottenuto un'incredibile successo grazie alla canzone vincitrice del Grammy Award intitolata "Gangsta's Paradise", oltre che per il suo album di debutto, "It Take A Thief", pubblicato nel 1994, all'interno del quale figurava un'altra delle più celebri canzoni di Coolio: "Fantastic Voyage".