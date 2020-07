Constantine: J.J. Abrams produttore di un nuovo film live-action?

Constantine potrebbe essere il prossimo progetto legato al mondo DC della Bad Robot di J.J. Abrams, anche se per ora non ci sono conferme.

Constantine, uno dei personaggi più famosi del mondo dei fumett, anche in questo caso in formato live-action, con un film prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

L'indiscrezione, per ora, non è stata ovviamente confermata e bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se c'è qualcosa di vero nelle notizie apparse online nelle ultime ore.

Il personaggio è già stato al centro di alcuni progetti live action ottenendo un film con star Keanu Reeves e una serie tv con protagonista l'attore Matt Ryan. Il 22 agosto si svolgerà l'evento DC Fandome, appuntamento che dovrebbe svelare quali sono i titoli in fase di sviluppo tratti dai fumetti della DC e nelle ultime ore, oltre all'esperto in eventi sovrannaturali, si è parlato di un potenziale film dedicato a Zatanna.

Warner Bros. e Bad Robot sarebbero ora al lavoro sullo sviluppo di un progetto che potrebbe essere legato alla serie Justice League Dark, in fase di sviluppo per HBO Max.

Online i fan si stanno già chiedendo se John Constantine potrebbe avere nuovamente il volto di Keanu o di Matt, o si sta progettando un reboot completo della storia, introducendo nuovamente il personaggio del detective che sul piccolo schermo è al centro anche delle avventure di Legends of Tomorrow.

Constantine e Zatanna, inoltre, sono entrambi membri del team di Justice League Dark e non sarebbe da escludersi che lo show venga sfruttato per lanciare i nuovi progetti prodotti dalla Bad Robot.

Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nel DC Universe, già in fermento per l'attesa del debutto della versione di Justice League ideata da Zack Snyder e di aggiornamenti legati al ritorno di Superman sul grande schermo.