Chi è Rebecca, la ballerina di Amici 24 che potrebbe lasciare lo show di Canale 5

Emotiva, ma disposta a mettersi in gioco per vivere il momento. Chi c'è dietro la ballerina che sta partecipando al programma delle reti Mediaset?

Una classe, quella di Amici 24, molto variegata. Gli allievi che rincorrono il successo hanno - quasi tutti - un percorso di studi ed emotivo molto complesso che sfruttano per impegnarsi nelle gare o nei compiti assegnati dai professori. La nuova edizione è iniziata da poco meno di un mese, e un'allieva ha già lasciato la scuola di Amici e altrettanti hanno il banco a rischio perché ultimi in classifica dopo il giudizio dei giudici esterni. Tra chi è a rischio di lasciare la scuola di Amici c'è la giovane Rebecca, ballerina di professione e seguita da Deborah Lettieri. Il suo non è stato un percorso facile dato che, fin dall'inizio, il talento e lo stile nella danza non sono stati apprezzati dalla Maestra Celentano e da Emanuel Lo (anche se quest'ultimo ha trovato in lei un miglioramento). Rebecca ora è in sfida e dovrà giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana. Vincerà oppure sarà costretta a lasciare il programma di Canale 5?

Una ballerina (molto) emotiva: chi è Rebecca Ferreri

Al di là del suo talento e dei suoi sogni, conosciamo poco o nulla di Rebecca. Non è nuova al mondo dello spettacolo e della tv ma l'esperienza che sta vivendo ad Amici 24, per lei, è la più importante. Rebecca Ferrei ha appena venti anni e, nonostante le sue origini piemontesi, vive a Genova. Della sua famiglia, al momento, non si hanno informazioni. Dopo la scuola ha dedicato il resto dei suoi studi solo alla danza. Si è fatta lo ossa in diverse scuole e si è specializzata in modern. Ha avuto uno stage presso la Experience Dance company che le ha permesso di approfondire e migliorare la sua tecnica. Si definisce una "ballerina molto emotiva" e, infatti, nel pomeridiano di domenica 20 ottobre e dopo la sua performance, non ha trattenuto le lacrime nel ricordo della nonna a cui era molto legata.

"Sei perfida dentro": duro scontro tra Chiara e Rebecca di Amici

Ha vissuto per un periodo a Roma e qui ha cominciato a lavorare in diversi programmi della Rai come ballerina. Ad esempio, è stata vista nel corpo di ballo di Viva Rai 2 (nell'edizione dello scorso anno) e in_ Il cavaliere mascherato_ di Milly Carlucci. Ad Amici si sta battendo per far valere il suo talento.