Concrete Cowboy: il trailer del film con Idris Elba in arrivo su Netflix

Concrete Cowboy è il nuovo film in arrivo su Netflix il 2 aprile e il trailer regala delle sequenze inedite del progetto ispirato a una storia vera.

Nel video si vede infatti un adolescente che si avvicina per la prima volta a una comunità di cowboy dopo che viene mandato a vivere con il padre, dopo essersi messo nei guai. Il rapporto tra il teenager e l'uomo è piuttosto complesso, tuttavia avvicinarsi ai cavalli e a un mondo nuovo cambierà per sempre la sua vita.

Il lungometraggio Concrete Cowboy è l'esordio alla regia di Ricky Staub ed è tratto dal romanzo Ghetto Cowboy scritto da Greg Neri.

La storia è ambientata nel mondo dei cowboy che vivono a North Philadelphia, realtà raccontata attraverso gli occhi del quindicenne Cole (Caleb McLaughlin) che va a vivere dal padre Harp (Idris Elba), per cercare di avere una vita migliore. Il ragazzino inizia così a scoprire la comunità in cui vive il padre e il valore di chi lavora a contatto con i cavalli. Cole si avvicina però anche al cugino, un ragazzino problematico, e deve fare chiarezza nella propria vita e scoprire ciò che desidera diventare.

Il racconto portato sugli schermi è ispirato a quanto accade realmente nella comunità che ruota intorno alle scuderie che si trovano a Fletcher Street.

Nel team di produttori ci sono anche Idris Elba, Lee Daniels, Tucker Tooley, Jeff G. Waxman, Jennifer Madeloff.