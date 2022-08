Conan the Barbarian, Jason Momoa sul film: "È stato trasformato in un mucchio di letame"

Conan the Barbarian, il remake del 2011 con protagonista Jason Momoa, non è stato esattamente un trionfo di critica e botteghino, per usare un eufemismo, e adesso l'attore ne torna a parlare brevemente senza troppi mezzi termini.

Discutendo della sua carriera ai microfoni di GQ, come segnala anche l'Hollywood Reporter, la star di Aquaman e Il Trono di Spade ha riflettuto anche sullo stato attuale del cinema, rivelando la sua speranza di non vedere sempre e solo il solito "uomo bianco che arriva a salvare la situazione", qualcosa che ha tentato in tutti modi di evitare con il suo ultimo film, The Last Manhunt.

Con l'augurio che nulla vada storto in questo caso, Jason Momoa ha infatti aggiunto: "Ho preso parte a tanti progetti che facevano davvero schifo, e film in cui è tutto al di fuori delle tue mani. Conan [the Barbarian] è stato uno di questi. Sebbene sia stata una delle esperienze migliori che abbia avuto, è poi stata trasformata in un enorme mucchio di letame".

E voi, che ne avete pensato di Conan the Barbarian 3D? Concordate con Jason Momoa? O siete tra quei pochi che gradirono il film diretto da Marcus Nispel?