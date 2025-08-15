Con chi viaggi: trama, cast, curiosità della commedia noir con Lillo e Fabio Rovazzi, in onda stasera su Rai 2

Il film che Rai 2 propone nel giorno di Ferragosto è una commedia on the road che si trasforma in un thriller. Ecco la trama e il cast della pellicola diretta dal duo Yonuts!

Stasera, venerdì 15 agosto, alle 21:25 su Rai 2 va in onda il film Con chi viaggi, una pellicola che mescola risate e suspense. Questa commedia, un po' thriller, segue le vicende di quattro sconosciuti che si incontrano per un viaggio in auto da Roma a Gubbio, ma il loro percorso si trasforma presto in un'avventura ricca di segreti e colpi di scena.

Trama del film diretto dal duo Yonuts!

La storia si concentra su Paolo, un uomo che organizza un viaggio in auto attraverso un'app di car-sharing. Il suo obiettivo è arrivare a Gubbio, ma il viaggio non è così semplice come sembra. A bordo della sua auto si ritrovano tre sconosciuti: Anna, una donna elegante e misteriosa. Michele , un ragazzo stravagante e un po' logorroico e Elisa, una giovane con un atteggiamento piuttosto riservato.

Quello che inizia come un semplice tragitto da Roma a Gubbio per dividere le spese del carburante, si trasforma presto in un'avventura imprevista. I passeggeri, inizialmente sconosciuti, si ritrovano a fare i conti con bugie, segreti e colpi di scena. Il film, infatti, gioca molto sul genere noir, mescolando la commedia con elementi di mistero e suspense.

Con chi viaggi: Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi in una scena del film

Ogni personaggio nasconde qualcosa, e il viaggio diventa un'occasione per mettere in discussione le prime impressioni e far emergere la verità. Man mano che la trama si sviluppa, lo spettatore scopre che dietro il pretesto del car-sharing si nasconde un piano molto più complesso e un movente inaspettato. È un road movie che sfrutta il viaggio in macchina per esplorare le dinamiche tra i personaggi, portando alla luce le loro vere intenzioni in una serie di situazioni imbarazzanti, divertenti e tese.

Cast Principale di Con chi viaggi

Lillo (Pasquale Petrolo) nel ruolo di Paolo, l'autista.

nel ruolo di Paolo, l'autista. Fabio Rovazzi nel ruolo di Michele.

nel ruolo di Michele. Alessandra Mastronardi nel ruolo di Anna.

nel ruolo di Anna. Michela De Rossi nel ruolo di Elisa.

nel ruolo di Elisa. Federico De Luigi nel ruolo di un poliziotto (cameo).

Curiosità sul film