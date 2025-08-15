Con chi viaggi: trama, cast, curiosità della commedia noir con Lillo e Fabio Rovazzi, in onda stasera su Rai 2

Stasera, venerdì 15 agosto, alle 21:25 su Rai 2 va in onda il film Con chi viaggi, una pellicola che mescola risate e suspense. Questa commedia, un po' thriller, segue le vicende di quattro sconosciuti che si incontrano per un viaggio in auto da Roma a Gubbio, ma il loro percorso si trasforma presto in un'avventura ricca di segreti e colpi di scena.
Trama del film diretto dal duo Yonuts!
La storia si concentra su Paolo, un uomo che organizza un viaggio in auto attraverso un'app di car-sharing. Il suo obiettivo è arrivare a Gubbio, ma il viaggio non è così semplice come sembra. A bordo della sua auto si ritrovano tre sconosciuti: Anna, una donna elegante e misteriosa. Michele , un ragazzo stravagante e un po' logorroico e Elisa, una giovane con un atteggiamento piuttosto riservato.
Quello che inizia come un semplice tragitto da Roma a Gubbio per dividere le spese del carburante, si trasforma presto in un'avventura imprevista. I passeggeri, inizialmente sconosciuti, si ritrovano a fare i conti con bugie, segreti e colpi di scena. Il film, infatti, gioca molto sul genere noir, mescolando la commedia con elementi di mistero e suspense.
Ogni personaggio nasconde qualcosa, e il viaggio diventa un'occasione per mettere in discussione le prime impressioni e far emergere la verità. Man mano che la trama si sviluppa, lo spettatore scopre che dietro il pretesto del car-sharing si nasconde un piano molto più complesso e un movente inaspettato. È un road movie che sfrutta il viaggio in macchina per esplorare le dinamiche tra i personaggi, portando alla luce le loro vere intenzioni in una serie di situazioni imbarazzanti, divertenti e tese.
Cast Principale di Con chi viaggi
- Lillo (Pasquale Petrolo) nel ruolo di Paolo, l'autista.
- Fabio Rovazzi nel ruolo di Michele.
- Alessandra Mastronardi nel ruolo di Anna.
- Michela De Rossi nel ruolo di Elisa.
- Federico De Luigi nel ruolo di un poliziotto (cameo).
Curiosità sul film
-
Remake Spagnolo: Con chi viaggi non è una sceneggiatura originale italiana. Si tratta del remake del film spagnolo Con quién viajas, uscito nel 2021 e diretto da Martín Cuervo. Questa versione italiana ha adattato la storia al contesto culturale e alle location italiane.
-
La scelta del cast: I registi, il duo YouNuts!, hanno dichiarato di aver scelto il cast pensando a interpreti che potessero dare una svolta ai ruoli comici a cui il pubblico è abituato. Lillo, ad esempio, è stato scelto per il suo innato talento comico, che qui viene utilizzato per creare un personaggio misterioso e ambiguo.
-
Le location: Gran parte delle riprese si sono svolte in Umbria. Tra le principali location ci sono: Gubbio:, la città di destinazione finale. Le cascate delle Marmore: un luogo iconico, che si vede in alcune scene del film. Trevi e Narni: altre città che hanno fatto da sfondo al viaggio dei protagonisti.
-
Regia al debutto nel cinema: Per i YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), il film rappresenta il debutto alla regia di un lungometraggio per il cinema. In precedenza, erano noti soprattutto per aver diretto videoclip musicali di successo per artisti come J-Ax, Fedez, Marco Mengoni e molti altri. La loro esperienza nella regia di videoclip si riflette in un uso dinamico della telecamera e in un ritmo narrativo serrato.
-
Un mix di generi: Una delle particolarità del film è la sua capacità di passare dalla commedia al thriller in modo fluido. Questo è un elemento che i registi hanno voluto mantenere e accentuare rispetto all'originale spagnolo, puntando a sorprendere lo spettatore con continui colpi di scena.
-
Il ruolo di Fabio Rovazzi: Il personaggio di Michele, interpretato da Fabio Rovazzi, è stato parzialmente adattato per sfruttare l'umorismo e la verve dell'artista, rendendo il suo personaggio un elemento di rottura comica all'interno delle tensioni del viaggio.