Con chi viaggi, la recensione: Il Lillo che non ti aspetti è al cinema con gli YouNuts!

C'è Lillo, e come sapete ogni volta è un piacere, nella storia che vi raccontiamo nelle recensione di Con chi viaggi, il film degli YouNuts!, al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Ma è un Lillo diverso dal solito, che tocca corde diverse dalla sua tipica comicità sfrenata e surreale. Con Lillo c'è anche Fabio Rovazzi, anche lui in un ruolo che ce lo fa vedere in una luce leggermente diversa dal personaggio che conosciamo. Sono due sconosciuti che si trovano a condividere un viaggio, prenotato tramite un'app, da Roma a Gubbio. Con loro ci sono altre due passeggere, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Ognuno di loro ha un segreto, ognuno ha qualche legame non detto. Gli YouNuts!, al secolo Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, dopo Altrimenti ci arrabbiamo, tornano al cinema con Lucky Red, e provano a proporre una commedia diversa dal solito; dentro c'è tensione, un senso di attesa, un tocco di noir e di road movie, e l'esperimento è interessante.

Quattro "perfetti sconosciuti" si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Paolo (Lillo Petrolo) è un uomo che, a prima vista, è simpatico e gioviale, ma che a poco a poco dà l'impressione di nascondere qualcosa. Elisa (Michela De Rossi) è una dei tre ospiti di Paolo, ma, da subito, capiamo che lui si rivolge a lei in modo speciale. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) sono gli altri due passeggeri. In teoria, anche loro sconosciuti tra loro, e sconosciuti agli altri. Ma sembrano aver qualcosa in comune nel loro passato..

Lillo e Fabio Rovazzi provano qualcosa di diverso

Con chi viaggi è un remake del film spagnolo Con Quién Viajas scritto e diretto da Martìn Cuervo. Quello spagnolo è evidentemente un cinema che tocca corde simili alle nostre, e sempre più spesso accade che si decida di riadattare storie in arrivo dalla Spagna nel nostro cinema: pensiamo al bel film di Simone Spada Domani è un altro giorno. Ovviamente, quando parliamo di una trasposizione, molto dipende dal cast: i remake dei film stranieri si fanno soprattutto perché alcune storie hanno bisogno di arrivare al cinema con dei volti noti. In questo senso, si sono scelti dei volti di sicuro appeal: Lillo è una sicurezza, e anche Fabio Rovazzi è un nome di richiamo. I due personaggi, un attore comico di razza e una star nata dal web con molto appeal sui più giovani, qui provano a fare qualcosa di diverso: Lillo non gioca solo sulla comicità pura, sul suo solito personaggio, ma prova a dare vita a un personaggio più misterioso, più ambiguo, con una diversa luce negli occhi. Così come Fabio Rovazzi spesso lascia da parte le parole (che per lui hanno sempre contato, vedi le sue famose canzoni) per giocare di più sul non verbale, sulla mimica facciale, su alcune reazioni mute ma eloquenti.

Si gioca sul non detto

Sì, perché Con chi viaggi gioca molto sul non detto. Su quello che i protagonisti non si dicono tra loro, e quindi non dicono a noi. Qualcosa, ad esempio, viene detto tramite i messaggi WhatsApp, e quindi riguarda solo due personaggi alla volta, e non tutti e quattro i passeggeri. Man mano che la storia va avanti, il mistero si infittisce tanto che, a sorpresa, quella che è una commedia dall'umorismo sottile, non marcato, svolta piano piano nel thriller, con qualche moderato momento di tensione, per poi rientrare nell'alveo del genere di partenza. Sono sfumature, ma è un film un po' diverso dalle commedie che siamo abituati a vedere, con un po' di thriller e, come detto, di road movie.

Ispirarsi a Locke

E anche in quanto road movie - come vi racconteremo nei prossimi giorni - Con chi viaggi è particolare. Perché è stato girato tutto in studio, con gli scenari che vediamo girati in precedenza e fatti scorrere intorno all'auto con la nuova tecnologia della virtual production, e perché, a differenza del road movie classico, dove la storia procede anche grazie alle tappe, ai luoghi visitati e alle persone incontrate, oltre che grazie al rapporto tra i viaggiatori, qui il cuore della vicenda avviene tutto all'interno dell'automobile. I protagonisti del film ci hanno rivelato di aver visto, prima delle riprese del film, Locke, il film in cui Tom Hardy era in scena per novanta minuti all'interno della propria macchina, e tutta la storia procedeva tramite i dialoghi al telefono. Qui ci sono quattro personaggi, quasi per tutto il film in macchina: le dinamiche sono chiaramente diverse, ma qualcosa di quel film c'è.

Un film che può funzionare in vari contesti

Con chi viaggi è un film dal format particolare. Scorre molto veloce, e può funzionare al cinema, come potrebbe funzionare in streaming, o anche, spezzato, come una web serie. Gli YouNuts qui sembrano ibridare il linguaggio di mezzi diversi per dare vita a un prodotto leggermente diverso dal solito. Lo svelamento finale dà un senso a tutto il film e a quell'attesa che c'è stata per tutta la storia. Non resta che ascoltarsi l'eterno Lou Reed, che chiude il film con Vicious. "Crudele, mi colpisci con un fiore. Lo fai in ogni momento, tesoro, sei così crudele".