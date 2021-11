Chi è il compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna

Lo storico compagno di Iva Zanicchi si chiama Fausto Pinna: è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, principalmente per essere un produttore musicale di grande talento ma anche per aver condiviso oltre trent'anni di vita con la celeberrima cantante italiana.

Fausto, da sempre un uomo molto riservato, non ha mai apprezzato l'attenzione mediatica e si è sempre tenuto lontano dai riflettori: è nato nel 1950 in Sardegna, luogo che è stato spesso motivo di litigi per la coppia, come ha scherzosamente menzionato la stessa Zanicchi: "Io e Fausto non litighiamo mai anche se sono una persona litigiosa, le uniche che facciamo sono in cucina, lui mi costringe a mangiare sardo, io invece sono emiliana e mi ribello".

I due si sono conosciuti nel 1986, lavorando ad uno dei dischi di Iva e da quel momento non si sono più lasciati."Quando canto, lui piange, mi dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo tanti anni ancora mi dice ogni volta che sono bella, anche quanto sono un disastro" ha ammesso l'artista, rivelando di sentirsi ancora amata e corteggiata, forse oggi più che mai: lo scorso anno la cantante ha rivelato che il compagno ha un tumore ai polmoni.

Sebbene non si siano mai sposati e non abbiano mai avuto figli, Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono felicemente innamorati da più di 35 anni. A questo proposito, durante un'intervista di qualche anno fa, Iva ha raccontato: "Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l'ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l'ho beccato subito, in Sardegna".