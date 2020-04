Community, su Netflix in streaming da oggi

Community arriva su Netflix dal 1 aprile 2020: disponibile in streaming la serie completa di Dan Harmon, che ha debuttato nel 2009 sulla NBC.

Community arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo tutte le stagioni della storica serie tv comedy creata da Dan Harmon e uscita - per la prima volta - nel 2009 sull'emittente NBC.

I protagonisti della serie sono dei veri e propri spassosi cliché: Jess Winger, un maschio bianco americano belloccio, cinico e furbetto; Shirley Bennett, mamma single e di colore, tanto buona d'animo quanto religiosa e bigotta; Abed Nadir, studente straniero geek e al limite del sociopatico o dell'autistico; Pierce Hawthorne un anziano ricco, arrogante, maschilista e razzista; Britta Perry una bionda molto "alternativa", intelligente per molte cose un po' svampita per altre, attivista anarchica e socialmente impegnata, sempre pronta a farsi carico dei problemi altrui; Annie Edison, la più giovane del gruppo, bella, secchiona, romantica e ansiosa; Troy Barnes, ragazzo di colore bello e atletico, ex star del football al liceo, ma poco sveglio soprattutto quando si tratta di studiare.

Community: una scena dell'episodio Paranormal Parentage

Community racconta le vicende di tutti questi studenti nel fittizio college e da subito la serie è stata acclamata dalla critica e nel tempo ha ottenuto un ampio numero di fan. Dopo cinque stagioni lo show è stato cancellato dalla NBC nel maggio 2014, per poi essere ritrovata da Yahoo! e lanciata per una sesta stagione finale. La serie è stata nominata a 4 Emmy Awards, portandone a casa uno nel 2011. Dopo la terza stagione il creatore Dan Harmon è stato licenziato perché accusato dai membri della troupe di causare ritardi e creare tensione con gli altri reparti: è stato sostituito da David Guarascio e Moses Port. Dopo i risultati pessimi ottenuti da quelle puntate, Harmon è stato assunto di nuovo insieme a due sceneggiatori che avevano abbandonato la serie dopo la sua dipartita.

