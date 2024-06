Comicon Bergamo 2024: tutti gli ospiti, eventi e programma della seconda edizione al via il 21 giugno

Dal 21 al 23 giugno Bergamo diventa la capitale del fumetto, film, videogame e chi più ne ha più ne metta, visionate tutti gli appuntamenti della fiera e scoprite come incontrare Movieplayer di persona o live su Twitch.

COMICON Bergamo 2024 ai nastri di partenza. L'evento che celebra la cultura pop in tutti i suoi aspetti, giunto alla seconda edizione, torna alla Fiera di Bergamo dal 21 al 23 giugno con un programma ancor più riccoç: 200 ospiti, 170 eventi, 7 mostre e con un nucleo centrale presso la Fiera di Bergamo e un programma OFF di appuntamenti e mostre diffuse in città a Bergamo e provincia, ma anche a Milano e nel bresciano.

Tre giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cosplay, cinema e serie tv, concerti, attività kids. E quest'anno COMICON Bergamo non si ferma e prolunga l'orario di apertura fino alle 23:00 nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 con show e spettacoli come l'atteso concerto di Giorgio Vanni.

La redazione di Movieplayer e Multiplayer a Bergamo

Gli ospiti della manifestazione

Tanti gli ospiti e gli eventi attesi, dalla leggenda del fumetto americano e disegnatore Marvel John Romita Jr. al Maestro Tanino Liberatore con la mostra Lucy. Sogno di un'evoluzione, i fumettisti Sio, Fraffrog, Glenn Fabry, RichardHTT, Labadessa le star del mondo dei videogame: l'attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory, il game designer Andrea Pessino, i doppiatori di Spider-Man Alex Polidori e Jacopo Calatroni, il K-Pop contest, il Cosplay contest e molto altro.

E ci saremo anche noi di Movieplayer.it, tutti i giorni in live dalle 15:00 insieme ai cugini di Mutiplayer.it.

"COMICON torna a Bergamo sull'onda dell'energia positiva della prima edizione, e rilancia con alcune novità"_ha dichiarato Matteo Stefanelli, Direttore artistico di COMICON. "Innanzitutto siamo felici della presenza di molti più ospiti internazionali, fra i quali la leggenda del fumetto John Romita Jr. e un protagonista del gaming mondiale come Troy Baker. Si è inoltre estesa la rete di collaborazioni con diverse realtà del territorio bergamasco e bresciano, per offrire una decina di appuntamenti lungo tutta l'estate del nostro programma di eventi collaterali COMIC(ON)OFF. Infine abbiamo deciso di investire sugli orari di apertura del festival, aprendo anche nelle serate di venerdì e sabato, per consentire al pubblico di trascorrere qualche serata estiva nel clima vivace dei nostri eventi artistici e spettacoli musicali."_