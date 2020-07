Comic-Con@Home: The Boys, Upload, Utopia e Truth Seekers tra i panel di Amazon

I panel di Amazon Prime Video organizzati in occasione del Comic-Con@Home sono stati ufficialmente annunciati e tra gli appuntamenti ci sono quelli legati alle serie The Boys, Utopia, Upload e Truth Seekers.

Sulla piattaforma di streaming, inoltre, ci saranno delle iniziative speciali ed esperienze virtuali legate agli show a disposizione degli utenti grazie allo spazio chiamato Amazon Virtual-Con, disponibile dal 23 al 26 luglio.

I panel in programma sono i seguenti:

Truth Seekers: l'appuntamento è in programma giovedì 23 luglio alle ore 21 (fuso orario italiano). Al panel parteciperanno le star Simon Pegg, Nick Frost, James Serafinowicz e Nat Saunders. Il cast parlerà, con la moderazione del giornalista di Empire Chris Hewitt, della realizzazione degli otto episodi con protagonista un team di investigatori esperti in fenomeni paranormali.

Utopia: il panel si svolgerà giovedì 23 luglio alle 22. Il progetto è composto da otto puntate con al centro dei giovani fan dei fumetti alle prese con la scoperta che la cospirazione presente tra le pagine di una graphic novel è reale. I ragazzi intraprendono così un'avventura ad alto rischio per salvare l'umanità dalla fine del mondo. A rispondere alle domande dei fan ci saranno Gillian Flynn (Gone Girl), autrice e produttrice, e le star John Cusack (High Fidelity), Rainn Wilson (The Office), Sasha Lane (American Honey), Ashleigh LaThrop (Fifty Shades Freed), Dan Byrd (Cougar Town), Desmin Borges (You're The Worst), Javon "Wanna" Walton (Euphoria), e Jessica Rothe (Happy Death Day). A moderare l'appuntamento sarà Christian Holub di Entertainment Weekly.

Upload: l'appuntamento è per giovedì 23 luglio alle 23. Al panel parteciperanno il creatore Greg Daniels (The Office), creatore della serie, e i protagonisti Robbie Amell (Code 8), Andy Allo (Pitch Perfect 3), Kevin Bigley (Undone), Allegra Edwards (New Girl), e Zainab Johnson (American Koko). I fan potranno scoprire qualche dettaglio della seconda stagione. Il compito di moderare la discussione è stato affidato a Cherlynn Low di Endgadget.

The Boys sarà al centro del panel in programma giovedì 23 luglio all'una di notte. All'appuntamento parteciperanno lo showrunner Eric Kripke e le star Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash. Aisha Tyler modererà il panel che potrà contare sulla partecipazione dei produttori Seth Rogen ed Evan Goldberg. I fan potranno scoprire qualche dettaglio della seconda stagione che prenderà il via il 4 settembre.

Sabato 25 luglio ci sarà poi un panel dedicato a comiXology con la partecipazione di autori, come Chip Zdarsky e Curt Pires, e artisti, tra cui Jason Loo e Claudia Aguirre. L'appuntamento regalerà ai fan molti retroscena e curiosità legati al mondo dei fumetti digitali. Su Twitch, inoltre, ci saranno degli illustratori impegnati in sessioni di disegni e interviste.

Su Twitch si svolgerà anche il Summer Game Fest, un evento dedicato ai videogiochi ricco di anticipazioni e curiosità.

I fan di The Boys potranno inoltre creare dei gadget personalizzati gratis usando delle immagini ispirate alla serie Amazon.

Su Amazon Prime Video sarà inoltre presente il videogioco Hanna Unlocked a cui sarà possibile giocare gratis trasformandosi in agenti di UTRAX e dovendo indagare su alcuni eventi, raccogliendo indizi e cercando di individuare dove si trovano Hanna e Clara, mentre si ottengono informazioni dall'agente John Carmichael. Una volta completata la missione gli spettatori potranno vedere delle scene inedite che uniscono la prima e la seconda stagione.

Per celebrare l'uscita su Audible di The Sandman, l'opera di Neil Gaiman, i fan potranno condividere il proprio racconto di un sogno memorabile sul sito drawnfromthedreaming.com o telefonando al numero 515-726-3626. Alcuni dei sogni saranno illustrati dagli artisti della DC e verranno condivisi su Instagram. Tutti coloro che condivideranno un sogno riceveranno un esclusivo episodio audio con una breve introduzione della storia narrata da Gaiman.