Come vendere droga online (in fretta): Netflix si "scusa" sui social!

Dal 31 maggio è arrivata la serie Come vendere droga online (in fretta) su Netflix e sui social il gigante streaming si è ironicamente scusato con un utente...

Come vendere droga online (in fretta) è arrivato su Netflix e ha già creato scompiglio: arrivano le ironiche scuse del gigante streaming a un utente sui social!

Il dramedy teen in 6 episodi della durata di mezz'ora ciascuno - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Come vendere droghe online (in fretta) vede al centro della storia un adolescente nerd che comincia a vedere droga on line senza uscire dalla sua camera da letto. Il commercio avrà tanto successo da farlo diventare uno dei principali narcotrafficanti d'Europa.

Come vendere droga online (in fretta): un'immagine promozionale

La molla che spinge Moritz a diventa trafficante di droga , naturalmente, una ragazza. Nel tentativo di riconquistare la donna che ama, che si è fidanzata con lo spacciatore della scuola, il giovane decide di battere il rivale sul suo campo. Dalla sua stanza da letto, Moritz si allea con il migliore amico Lenny e si lancia nella vendita di droga n line ottenendo un inaspettato successo. Presto, da spacciatori per caso, i due amici si troveranno al centro di un traffico colossale e dovranno affrontare i problemi del settore: l'aumento della richiesta, il controllo della qualità della merce e le indagini della polizia.

Con l'arrivo di Come vendere droga online (in fretta), Netflix ha fatto partire le notifiche sugli smartphone per i suoi utenti, ma in questo caso l'invito a godere una nuova serie tv può essere un pochino travisato:

Ovviamente non c'è nessuna correlazione tra la notifica push di Netflix e un effettivo coinvolgimento nello spaccio di sostanze, ma la situazione che si è venuta a creare è risultata piuttosto bizzarra, così da richiamare l'attenzione dei fan sul web. I social media manager di Netflix hanno colto la palla al balzo e hanno giurato, divertiti, che "non è come sembra":