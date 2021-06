Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, svelata l'uscita al cinema

Tutti pronti per il ritorno di Paola Cortellesi e Antonio Albanese in Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, l'uscita del film al cinema è vicina.

Dopo il successo di Come un gatto in Tangenziale, ecco l'annuncio che i fan aspettavano: il sequel Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto arriverà nei cinema il 26 agosto.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il regista Riccardo Milani sul set con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Uscita estiva per il secondo capitolo della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

"Tante cose sono più importanti di un film, anche se, in certi momenti, poche cose possono diventare importanti quanto un film. Gatto torna al cinema e io sono felice quanto lui e quanto il suo pubblico che lo aspettava. Buona ripartenza a tutti. E arrivederci a Coccia di Morto..." ha dichiarato il regista Riccardo Milani.

Massimiliano Orfei, Amministratore Delegato di Vision Distribution, ha detto: "E' per Vision motivo di orgoglio aver coprodotto e poter distribuire Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto nelle sale italiane. La distribuzione del film, nei nostri obiettivi, rappresenta il grande evento cinematografico che decreterà il ritorno in sala del grande pubblico e la vera ripartenza del mercato. Con l'uscita di Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto il 26 agosto, il grande cinema popolare italiano si prende finalmente una data che è stata sempre appannaggio dei grandi blockbuster hollywoodiani, in uno dei periodi tradizionalmente più ricchi dell'intera stagione distributiva. È un'operazione che ha tutti i numeri per cambiare in modo permanente i modelli distributivi e il suo successo è fondamentale non solo per Vision, per i produttori e per il film, ma per le prospettive di crescita dell'intera industria nazionale. Il nostro ringraziamento va a Riccardo, Paola e Antonio, a Mario Gianani e alla Wildside, a tutta la straordinaria squadra che ha realizzato il film".

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Nel cast, accanto a Cortellesi e Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Il cast si arricchisce con la presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La sceneggiatura è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

