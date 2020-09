Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: al via le riprese del sequel

Al via le riprese del sequel di Come un gatto in tangenziale, commedia campione d'incassi di Riccardo Milano con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Sono iniziate le riprese del secondo capitolo della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018 Come un gatto in tangenziale, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il regista Riccardo Milani sul set con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA.

Nel cast, accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Il cast si arricchisce con la presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

La sceneggiatura è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda. Le riprese del film si svolgeranno per 8 settimane a Roma.

Questa la sinossi di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come si erano predetti sulla panchina di Piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution il 16 Dicembre 2020.