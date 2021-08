Come From Away: il trailer della versione filmata del musical di Broadway

Il 10 settembre debutterà su Apple TV+ la versione filmata del musical Come From Away, ecco il trailer condiviso online.

Come From Away, il film Apple originale tratto dal musical di Broadway, ha ora un teaser e una data di uscita: venerdì 10 settembre, il giorno prima del ventesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001.

Il video regala molte sequenze dell'atteso progetto che trasporterà gli spettatori nell'atmosfera emozionante e memorabile creata dallo spettacolo teatrale, visibile ora sugli schermi di tutto il mondo.

Come from Away racconta la storia di 7.000 persone rimaste bloccate nella piccola città di Gander, sull'isola di Terranova, dopo che tutti i voli negli Stati Uniti sono stati sospesi l'11 settembre 2001. La gente di Terranova accoglie gentilmente i "venuti da lontano" nella loro comunità, dando modo a passeggeri e persone del posto di elaborare ciò che è successo, mentre trovano amore, risate e nuova speranza negli improbabili e durevoli legami che creano.

La performance dal vivo di Come From Away è stata filmata al Gerald Schoenfeld Theatre di New York City, dove viene messa in scena la produzione di Broadway, davanti a un pubblico che includeva sopravvissuti all'11 settembre e lavoratori in prima linea.

Il progetto è diretto da Christopher Ashley, già regista della produzione teatrale andata in scena a Broadway, ed è stato filmato da RadicalMedia, già nel team che ha realizzato Hamilton per Disney e David Byrne's American Utopia per HBO.

Nel cast ci sono Petrina Bromley, Jenn Colella, De'Lon Grant, Joel Hatch, Tony Lepage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley e Paul Whitty.