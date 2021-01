Com'è dura l'avventura, Lino Banfi: "Paolo Villaggio mi costrinse a mangiare un couscous atroce"

Stasera in tv va in onda Com'è dura l'avventura, satira del cinema avventuroso con Paolo Villaggio e Lino Banfi, diretto da Flavio Mogherini e uscito nel 1987, di cui l'attore pugliese ricorda dei momenti esilaranti passati con il compianto collega.

Durante le riprese del film Com'è dura l'avventura Paolo Villaggio portò Lino Banfi a una bancarella poco allettante, invasa di mosche, dove vendevano un cous cous pessimo: "Lui faceva schifezze atroci e mi costrinse a ingurgitare un cous-cous disgustoso, che lui mangiò con gusto. Dopo gli ho chiesto: "Ti è piaciuto davvero?". "Macchè, era 'na cacata!". "E allora perché te la sei mangiata?". "Così", m'ha risposto. Era fatto così"

I due attori erano molto affiatati, diventando grandi amici e condividendo per anni molti momenti divertenti ed emozionanti. Lino Banfi ricorda sempre con affetto Paolo Villaggio, morto nel 2017: "Eravamo due virtuosi delle pause - racconta. I più bravi di tutti. Sono fondamentali nella comicità - spiega - più del fisico obeso o della battuta spiritosa"

Com'è dura l'avventura segue la storia di un industriale del varesotto, che per incassare una polizza assicurativa decide di far affondare la propria barca. Il suo complice, però, non riesce nemmeno a raggiungere il porto del Marocco dove è ormeggiato il natante.