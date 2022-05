Come d'incanto 2: prima foto ufficiale e data di uscita del film su Disney+

Amy Adams e Maya Rudolph nella prima foto ufficiale di Come d'incanto 2, Disney+ svela la data di uscita del sequel fiabesco.

Disney ha rivelato la prima foto ufficiale di Come d'incanto 2, sequel dell'hit romantico Come d'incanto, anticipando inoltre la data di uscita su Disney+: il 24 novembre 2022.

La foto rivelata via social media mostra Amy Adams e Maya Rudolph in completo abbigliamento reale.

Disenchanted vede il ritorno di Amy Adams nei panni dell'irrimediabilmente romantica ed eternamente ottimista Giselle, ora sposata e che vive a Monroeville; Patrick Dempsey interpreta il ruolo del marito di Giselle, il cinico e pragmatico Robert Philip; James Marsden torna nei panni dell'affascinante ma sciocco Principe Edoardo dall'Andalasia; Idina Menzel in quelli di Nancy Tremaine, l'ex sarta ora sposata con il principe Edoardo; Maya Rudolph interpreta Malvina, la nuova avversaria di Giselle a Monroeville; Kolton Stewart è il figlio di Malvina; Yvette Nicole Brown è Rosalyn; Jayma Mays interpreta Ruby; Oscar Nunez compare nel ruolo di Edgar mentre Gabriella Baldacchino interpreta la figlia ormai cresciuta di Giselle e Robert Philip, Morgan. Per Baldacchino, una diciannovenne di Glen Rock, nel New Jersey, questo sarà il debutto cinematografico.

Come d'incanto 2: Amy Adams e Patrick Dempsey nelle nuove foto dal set del film

Come d'incanto 2 presenta il tanto atteso ritorno di Giselle, la principessa del mondo fiabesco dell'Andalasia esiliata a Manhattan che ha trovato il principe azzurro nell'avvocato divorzista Robert Philip. 15 anni dopo, Giselle si trasferisce nel sobborgo di Monroeville con Robert e la loro figlia adolescente Morgan,. Qui dovrà destreggiarsi tra le sfide che derivano dal nuovo ambiente e scoprirà cosa significa davvero per sempre felici e contenti per lei e la sua nuova famiglia.

Basato sui personaggi originali dello sceneggiatore di Come d'incanto Bill Kelly, il sequel è diretto da Adam Shankman.