Come d'incanto 2, Patrick Dempsey: "Il film sembra quasi su una crisi di mezza età, e canterò e ballerò"

Patrick Dempsey ha rivelato qualche dettaglio di Come d'incanto 2, l'atteso sequel prodotto per Disney+ che continua la storia della principessa Giselle.

Patrick Dempsey ha svelato i primi dettagli dell'atteso Come d'incanto 2 condividendo qualche anticipazione sul progetto diretto da Adam Shankman per Disney+.

L'attore ha raccontato che è fantastico poter collaborare nuovamente con gli altri membri del cast, sottolineando che dovrà cantare e ballare, e trova fantastico poter offrire un po' di leggerezza durante questo periodo complicato.

In un'intervista rilasciata a Variety Patrick Dempsey ha dichiarato parlando di Disenchanted: "Ogni anno pensavamo 'Lo faremo. Realizzeremo il sequel' ma nessuno riusciva a essere d'accordo sullo script. Si tratta di un film così importante per gli spettatori ed è una satira. Non si tratta del solito film Disney, va un po' contro il brand. Tuttavia possiamo rendere onore a tutti questi lungometraggi Disney che sono stati realizzati in precedenza e ora finalmente siamo riusciti a trovare il giusto approccio. E siamo abbastanza vecchi, quindi si tratta quasi di un film su una crisi di mezza età".

La star ha aggiunto: "Ho appena finito la seconda stagione della serie Diavoli a Roma. Ora posso concentrarmi al 100% su Disenchanted. Canterò per la prima volta. Non ho mai cantato in pubblico, e c'è un motivo. Quindi abbiate pazienza, spero che i fan accolgano positivamente la situazione. Ma mi metteranno nella condizione di avere successo e i testi delle canzoni sono davvero divertenti. I numeri musicali hanno delle coreografie grandiose. E la premessa sarà interessante".

Patrick Dempsey ha però aggiunto che non canterà insieme a Idina Menzel e non sa quanti numeri musicali verranno proposti nel film che avrà come protagonisti anche Amy Adams nel ruolo di Giselle e James Marsden.