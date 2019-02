Colpo di fulmine al cinema: a Milano una ragazza lancia un appello all'uomo dei sogni

San Valentino è ormai alle porte a quanto pare Cupido si è dato da fare nel cinema Beltrade di Milano, dove una ragazza potrebbe aver incontrato l'uomo dei suoi sogni prima di una proiezione di Cold War, decidendo così di provare a cercarlo lanciando un appello.

Il messaggio inviato via Facebook alla struttura spiega: "Ragazza cerca uomo tra i 38 e i 45 anni incrociato prima dell'inizio della proiezione di Cold War delle ore 18.00 di domenica 3 febbraio".

Il misterioso cavaliere era seduto nella quinta fila dal fondo, sulla sinistra guardando lo schermo.

Per cercare di individuare la persona giusta il biglietto precisa: "Si è alzato con molta gentilezza per farla andare a prendere il cappellino. Aveva jeans, barba e (forse) occhi chiari. Se vi riconoscete in questa descrizione, scrivete un messaggio in privato".

Cold War è il film diretto da Pawel Pawlikowski in cui si racconta una storia d'amore ispirata a quella realmente vissuta dai suoi genitori.

Nella Polonia rurale del 1949 Wiktor incontra Zula, durante alcuni provini per uno spettacolo a cui sta lavorando. La ragazza, molto bella ed enigmatica, canta un brano di un film russo, ignorando la storia musicale del suo paese. L'uomo rimane colpito dalla performance e aiuta Zula a costruirsi una carriera artistica, mentre tra loro nasce un sentimento passionale e romantico che poi dovrà fare i conti con la realtà. Intorno al loro amore tutto si trasforma e la coppia viene influenzata da un folle tumulto, mentre insegue una libertà illusoria. Wiktor e Zula si uniscono e si separano più volte in diversi paesi, ma il loro desiderio è reciproco e, come la loro musica, esprime idee di ricerca sull'arte, l'autenticità, l'identità nazionale e la nostalgia culturale.