Una nuova vita da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate andranno in onda

Comincia stasera su Canale 5, alle 21:40 circa, Una nuova vita, la fiction che riporta Anna Valle sul piccolo schermo: scopriamo di cosa parla, quali sono i volti del cast e per quante settimane ci farà compagnia

Appena chiusa l'avventura di A testa alta, la fiction campione di ascolti con Sabrina Ferilli, è già tempo di immergersi in una nuova storia. Stasera su Canale 5 infatti, al termine de La ruota della fortuna, comincia Una nuova vita, la serie con protagonista Anna Valle.

Una donna alla ricerca di giustizia: la trama di Una nuova vita

Anna Valle è la protagonista di Una nuova vita nei panni di Vittoria Greco

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all'inizio di una brillante carriera, ma l'incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser è stata lei.

A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo, ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni.

Ricominciare da capo, però, non è facile: in paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti; e poi c'è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. Gli unici che le offrono una spalla sono l'amica e assistente Iman e Diego: anni fa, si era sparsa la voce che lui e Vittoria avessero una relazione, e che proprio per questo la donna si fosse liberata del marito, inscenando l'incidente.

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli, avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia, fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. Sarà lui ad aiutarla nella battaglia legale per riottenere l'affido di Matteo e nelle indagini per individuare il vero assassino di suo marito. Quello che Vittoria e Marco ancora non sanno è che le loro storie sono profondamente intrecciate, e che per poter riconquistare i propri cari dovranno indagare per scoprire sconvolgenti verità sul passato, rischiando di ritrovarsi su fronti opposti.

Anna Valle, Daniele Pecci e il resto del cast

Daniele Pecci è l'avvocato Marco Premoli, che scoprirà di avere in comuna con Vittoria molto più di quanto creda

Se Anna Valle e Daniele Pecci sono i protagonisti di Una nuova vita, nei panni di Vittoria e Marco, accanto a loro c'è un cast di volti televisivi assai riconoscibili: Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova.

Coprodotta da RTI - Banijay Studios Italy, diretta da Fabrizio Costa, la nuova fiction di Canale 5 è scritta da Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala.

Quante sono le puntate di Una nuova vita?

Anna Valle in una scena della prima puntata

Una nuova vita è composta da quattro puntate totali, pertanto il gran finale, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda il 18 febbraio, una settimana prima di Sanremo 2026.

La fiction andrà in onda ogni mercoledì sera su Canale 5 in prima serata, ma sarà naturalmente visibile gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in contemporanea che on demand.

Al momento non è chiaro se quella di Vittoria Greco sarà una storia autoconclusiva oppure se ci sarà la possibilità di rivedere i personaggi per altre stagioni.