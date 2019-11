Color Out of Space, il trailer del film horror con Nicolas Cage tratto da Lovecraft

Ecco il primo trailer di Color Out of Space, il film horror con protagonista Nicolas Cage tratto da uno dei racconti di Howard Phillip Lovecraft.

Arriva finalmente il trailer di Color Out of Space, il film horror fantascientifico ispirato al racconto 'Il colore venuto dallo spazio' di Howard Phillip Lovecraft e interpretato da Nicolas Cage.

Color Out Of Space segna anche il ritorno alla regia di Richard Stanley a 23 anni di distanza dalle turbolente riprese de L'isola perduta che portarono al suo licenziamento e allontanamento dal set. Il film, passato al Festival internazionale del cinema fantastico di Sitges, è la trasposizione di una delle opere più affascinanti dello scrittore di Providence che è stata pubblicata nel 1927.

Richard Stanley ha però aggiornato la storia trasportandola ai giorni nostri, ma mantenendone praticamente intatto il nucleo narrativo con al centro la famiglia Gardner che, per sfuggire alla rutilante vita moderna si trasferisce nelle campagne del New England. Ma la loro vita verrà sconvolta dallo schianto di un meteorite nel proprio giardino. Il corpo arrivato dallo spazio, infatti, infetta tutto ciò che lo circonda rendendolo di uno strano colore e è portatore di misteri terrificanti che i Gardner scopriranno a loro spese.

L'uscita nelle sale è prevista per il 24 gennaio 2020. Nel cast, insieme a Nicolas Cage, anche Joely Richardson, Madeleine Arthur, Brendan Meyer, Tommy Chong, Elliot Knight, Julian Hilliard e Q'Orianka Kilcher.