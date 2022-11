Colonia: su Cielo stasera 14 novembre in prima visione TV il film con Emma Watson e Daniel Brühl

Stasera alle 21.15 su Cielo va on onda Colonia, il film del 2015 di Florian Gallenberger. La pellicola fa parte del ciclo 'Dopotutto, domani è martedì!'. Emma Watson e Daniel Brühl vestono i panni di una giovane coppia costretta a fare i conti con una sorta di enclave tedesca in cui si praticava la tortura e la manipolazione dell'individuo durante il golpe cileno del 1973.

Colonia Dignidad è passata alla storia come una setta sebbene, di fatto, è stata un vero e proprio campo di concentramento, creato nei primi anni '60 dal santone Paul Schäfer (interpretato da Mikael Nyqvist), in cui la polizia cilena ha rinchiuso gli oppositori al regime del dittatore Pinochet. Qui centinaia di prigionieri sono stati interrogati, torturati e uccisi. Non a caso, il film è dedicato proprio alle vittime di questo inferno in terra dove i diritti umani e gli obblighi etici e morali sono stati calpestati

La pellicola denuncia la stretta collaborazione storicamente comprovata tra l'Ambasciata tedesca in Cile e la Dignidad, attraverso una narrazione degli eventi accurata e ricca di preziosi dettagli. Il regista Florian Gallenberger ha rivelato che prima della scrittura del soggetto ha compiuto ricerche sul territorio cileno che si sono protratte per diversi anni grazie alle quali è riuscito ad accedere a documenti e fotografie inedite, mai mostrate prima dell'uscita del suo film.

Il risultato è il racconto di un capitolo di storia amaro, struggente, passato quasi in sordina agli occhi del mondo, con al centro una storia d'amore coraggiosa e totalizzante, capace di andare contro ogni rischio pur di dare voce a chi, inerme, non ha avuto scampo