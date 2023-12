Colman Domingo: 'Scartato da Boardwalk Empire perché la mia pelle non era abbastanza chiara'

Domingo ha fatto un'audizione per interpretare un maître di un club nella serie HBO, ma non è stato scelto, secondo lui, a causa delle preoccupazioni sull'accuratezza storica.

Impegnato nella promozione di Rustin, film che lo vede tra i favoriti per la corsa all'Oscar al miglior attore, Colman Domingo ha ricordato di quando venne scartato da Boardwalk Empire perché non aveva la pelle abbastanza chiara.

Nel 2014, Domingo ha fatto un provino per una piccola parte come maître del nightclub gestito dalla gente nera in Boardwalk Empire - L'impero del crimine, ambientato ad Atlantic City durante l'epoca del proibizionismo degli anni Venti. Domingo ha indossato uno smoking per cantare e ballare il tip tap durante l'audizione.

Come ha raccontato al New York Times, Domingo ha ricevuto una telefonata dal suo agente dopo l'audizione in cui gli è stato detto che il direttore del casting lo aveva adorato. Tuttavia, avevano deciso di non ingaggiarlo per motivi di accuratezza storica. Secondo Domingo, il ricercatore capo ha suggerito ai produttori dello show che i maître dei locali notturni di proprietà dei neri dell'epoca erano in genere uomini di colore con la pelle più chiara di Domingo, cosa che li ha spinti a scegliere un altro attore.

"In quel momento ho perso la testa", ha continuato Domingo, ricordando di aver detto al suo agente: "Non ce la faccio più, credo che questa cosa mi ucciderà", e di aver poi detto al marito che stava pensando di abbandonare il mondo della recitazione per il rifiuto.

Euphoria, Colman Domingo smentisce il caos sul set: "Molti attori giovani non erano all'altezza del compito"

Tuttavia, nel 2015 sarebbe arrivata la grande occasione per l'attore dopo essere entrato nel cast di Fear the Walking Dead e successivamente in quello di Euphoria, curiosamente per quella HBO che aveva deciso di scartarlo.